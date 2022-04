Zapušča ga žena, utegnejo ga igralci, a se ne vda

V nadaljevanju preberite tudi:

Ker ima Chelsea zaradi sankcij proti Rusiji in Abramoviču omejen proračun za tekoče stroške, se je trener Thomas Tuchel pred zadnjo tekmo v Lillu pošalil, da je pripravljen prevzeti krmilo avtobusa. Po prvem porazu proti Brentfordu po letu 1939 je ohranil pozitivno držo. »Po toliko zmagah in dobrih rezultatih iz tega ne bom delal drame. Le zakaj bi?« je dejal Tuchel, ki pred dvobojem četrtfinala lige prvakov preživlja tudi osebno krizo, saj je njegova žena Sissy po 13 letih zakona vložila zahtevek za ločitev. Par se je poročil leta 2009, Sissy je bila novinarka v Nemčiji, a ko je povila dve hčerki, je žrtvovala kariero ... Kaj je na mizi pred današnjim derbijem lige prvakov proti Real Madridu, zakaj tudi Carlo Ancelotti nima mirnega spanca in kaj se obeta Bayernu v Španiji ...