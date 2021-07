Zbogom celinski pokal, dober dan superpokal

Prvi mož Conmebol Alejandro Dominguez. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) in Južnoameriška (Conmebol) razmišljata o ustanovitvi novega mednarodnega reprezentančnega tekmovanja – superpokal, v katerem bi se merili evropski in južnoameriški prvaki.Zamisel je, da bi ta turnir nadomestil zdajšnji pokal konfederacij, ki ga igrajo celinski prvaki, svetovni prvak in gostitelj svetovnega prvenstva eno leto pred SP. Argentinska televizijska postaja TNT je razkrila, da sta predsednika zvezinže lobirala pri svojih članicah.Uefa in Conmebol sta se dogovorila, da bosta evropsko prvenstvo in južnoameriško vselej dve leti pred SP, novi turnir pa leto pred SP. Pri načrtovanju novega tekmovanja zaenkrat še ni znan odziv Svetovne nogometne zveze (Fifa) in njenega predsednika. Pod okriljem Fifa se zdaj leto dni pred mundialom igra celinski pokal.