Zidane: Atletico favorit za prvaka

Tekma kot finale

Trener Reala Zinedine Zidane se zaveda Atleticove moči. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Trenerji od junakov do bedakov

konec tedna na tujem

Evropski klubski nogomet bo po napornem tednu v ligi prvakov in evropski ligi konec tedna predvsem v znamenju dveh mestnih derbijev. V Angliji se bosta v 12. kolu premier league danes spopadla Manchester United in City iz istega mesta, v španski ligi bo v sporedu tekem 13. kola drevi obračun med madridskima Realom in Atleticom.Eno glavnih vlog v derbiju španske in kastiljske prestolnice bo imel slovenski reprezentančni vratar, ta je letos na desetih tekmah la lige, ob pomoči soigralcev iz trdne obrambe, v svojo mrežo dopustil le dva zadetka. Atletico na razpredelnici s 26 točkami vodi, Real zaostaja šest točk in je četrti, Barcelona, ima 14 točk, je denimo šele deveta. Oba madridska kluba sta se sredi tedna uspešno izognila čerem lige prvakov in zaplula v osmino finala, Realu, ta si je pred dvobojem z Borussio iz Mönchengladbacha že živčno grizel nohte, pa je uspeh dal prepotrebno samozavest za korak naprej tudi v domačem prvenstvu.»Atletico je v letošnji sezoni name naredil velik vtis. Je favorit za osvojitev naslova prvaka, to njegovi igralci dokazujejo vsakič, ko stopijo na igrišče. Že dolgo vemo, da so skrajno nabrušeni, ko gre za tekmovalni duh, v letošnji sezoni pa se jim vse obrestuje tudi s prvim mestom na lestvici,« stvarno ocenjuje Realov trenerTokratni mestni obračun bo seveda odigran brez gledalcev in tudi ne na glavnem Realovem štadionu Santiago Bernabeu, saj se ta prenavlja. Srečanje bo namreč na štadionu Alfredo Di Stefano v vadbenem središču belega baleta. »Sicer pa Atletico seveda zelo dobro poznamo, tudi za nas bo mestni derbi priložnost, da pokažemo, česa smo sposobni. Novinarji tekmo napihujejo, da je kot finalna, a v Španiji je prav vsak dvoboj ključen.Želimo zmagati na vsaki tekmi, še posebej v tej, saj je resnično veliko vredna,« je še dodal Francoz na klopi nogometnega velikana. Atletico je zadnji od desetih naslovov državnega prvaka osvojil leta 2014, četagre kot vodilna optimistično v drevišnjo mestno nogometno uro in pol resnice. »Vemo, kako močan je Real, a zelo dobro smo se, s trenerjem na čelu, pripravili na ta dvoboj,« pravi brazilski branilecTrener Manchester Cityjapriznava, da se bo v mestnem derbiju zahtevno soočiti z »ranjeno zverjo« Manchester Unitedom, ta je med tednom izpadel iz lige prvakov in bo starocelinsko sezono nadaljeval v evropski ligi. »Ta dvoboj bo kot tekma v izločilnem delu tekmovanja,« navrže Katalonec pred soočenjem na Unitedovem Old Traffordu.ManU je na lestvici premier league na šestem mestu, City je točko za njim (18) sedmi. O težkem zdajšnjem položaju Norvežanakot trenerja rdečih vragov je Guardiola dodal: »Ko trenerji zmagujemo, smo geniji, če izgubimo, so takoj pozivi, da nas odstavijo.« Solskjær pa je s svoje strani pristavil: »Mestni derbi s Cityjem je najboljša tekma, ki bi si jo lahko zaželel v tem trenutku. Je pa tudi res, da bomo tokrat lovili šele drugo zmago na domačem igrišču v letošnji ligaški sezoni. A to je tudi priložnost za igralce, da se po razočaranju v ligi prvakov vzdignejo iz pepela in pokažejo, zakaj igrajo v tako velikem klubu, kot je Manchester United.«