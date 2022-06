Zmago nad Angleži bo proslavil na koncertu Red Hot Chili Peppers

Selektor madžarske reprezentance Marco Rossi je po zmagi nad Anglijo v ligi narodov s kar 4:0 napovedal, da se bo udeležil sredinega večernega koncerta skupine Red Hot Chili Peppers v Budimpešti.

Tamkajšnji nogometni privrženci slavijo 57-letnega italijanskega strokovnjaka po odličnih predstavah na euru 2020 v skupini s Francijo, Nemčijo in Portugalsko, po neuspešnih kvalifikacijah za SP 2022 pa so Madžari zablesteli še v letošnji ligi narodov, kjer so s sedmimi točkami v skupini z Nemčijo (6), Italijo (5) in Anglijo (2) trenutno na prvem mestu.

»Ko bom umrl – upam sicer, da se to ne bo zgodilo še dolgo –, mi bodo na madžarskih štadionih namenili minuto molka. Koncert na štadionu Ferenca Puskasa pa bo fantastičen,« je o svojih večernih načrtih in pomenu zmage nad Angleži v Wolverhamptonu, Madžari so Otočane v začetku meseca sicer z 1:0 premagali že v domači Budimpešti, še povedal Rossi.