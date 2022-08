Znani nogometaš in soproga pretepena ter oropana

Napadalec Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang je bil menda žrtev nasilnega ropa v svoji hiši v katalonskem velemestu. Rop se je domnevno zgodil v ponedeljkovih zgodnjih jutranjih urah, ko je več oboroženih moških vdrlo v hišo in preteplo nogometaša, poročajo španski mediji.

El País poroča, da so najmanj štirje moški splezali na njegov vrt v kompleksu v Castelldefelsu ter mu grozili s strelnim orožjem in železnimi palicami, medtem pa sta dva roparja, potem ko sta pridobila dostop do igralčevih dragocenosti, iz sefa pobrala nakit, nato pa pobegnila z belim audijem A3.

Aubameyangova žena Alysha Behague je policijo o napadu obvestila okoli ene ure zjutraj. Policija je sprožila preiskavo in išče napadalce.

Kot še navajajo mediji, je Aubameyang utrpel udarec s palico v brado, njegova žena pa v glavo.

Aubameyang ni prvi igralec Barcelone, ki je doživel oboroženi rop. Leta 2018 je podobno usodo doživel tudi Jordi Alba.

Žrtev tatov je bil pred manj kot dvema tednoma tudi Aubameyangov soigralec Robert Lewandowski. Medtem ko si je na vhodu na stadion v Barceloni vzel čas za nekaj fotografij z navijači in par avtogramov, mu je nepridiprav s sovoznikovega sedeža ukradel ročno uro v vrednosti 70.000 evrov.