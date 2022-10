Zvezdnika Juventusa tarči oboroženih roparjev, rešil ju je alarm

Juventus je v sredo na tekmi 3. kola skupinskega dela nogometne lige prvakov s 3:1 doma premagal Maccabi iz Haife, eden izmed junakov zmage pa je bil tudi srbski reprezentant Dušan Vlahović, ki je skupaj s Francozom Adrienom Rabiotom (zadel je dvakrat) zatresel mrežo Izraelcev na Juventusovem stadionu.

Vlahović je dan kasneje obiskal klubskega soigralca Angela Di Mario, ki je na omenjenem obračunu vknjižil kar tri asistence, a se je obisk hitro prelevil v pravo dramo, saj so v dom argentinskega zvezdnika ravno takrat poskušali vdreti oboroženi roparji. Presenetil jih je alarm in hiter prihod policistov, ki so med poskusom bega z avtomobilom aretirali enega člana tolpe.

Nekateri očividci so po poročanju medijev omenjali zvoke, ki so bili podobni strelom. Di Maria je, žal, že vajen podobnih preplahov, nazadnje je bil tarča roparjev marca lani še kot član Paris Saint-Germaina, ko so v njegov dom vlomili med tekmo z Nantesom, sočasno je bil tarča nepridipravov tudi njegov takratni kapetan kluba, Brazilec Marquinhos, samo iz hiše Argentinca pa so menda odnesli predmete v skupni vrednosti več kot 500.000 evrov.

Di Mario so roparji obiskali tudi v Manchestru leta 2015, ko je ravno obedoval z družino, takrat pa mu je uspelo preplašiti nepovabljene goste.