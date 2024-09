Boro Štrumbelj: Ocena naših nastopov na lestvici od ena do deset je devet plus

Za Slovence so paraolimpijske igre v Parizu že končane. Odlični nastopi, dve medalji, tudi zlata, so le pika na i izvrstnim igram, ki so veliko prispevale k napredku parašporta in pomenijo dodaten korak k enakovredni obravnavi športnikov invalidov, meni vodja slovenske ekipe Boro Štrumbelj.

»Ocena na lestvici od ena do deset je devet plus. Na žalost se je zalomilo le pri odbojki zaradi nesrečnega primera pred igrami. Henrik Plank je nastopil v skladu s svojimi zmožnostmi. Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta ves čas streljala zelo dobro. Bilo je nekaj sreče in smole v njunih dvobojih, zlasti Živa bi lahko posegla še višje. Naslednji dan je te izkušnje že pretvorila v medaljo. Ni pa medalja takšno presenečenje, pred igrami smo govorili o treh železih, žal se pri odbojki ni izšlo, ostali želji sta se izpolnili,« je o slovenski tekmovalni uspešnosti ige»»»»r dejal vodja ekipe in potem seveda izpostavil še največji dogodek, zlato strelca Frančka Gorazda Tirška.

Franček Gorazd Tiršek je osvojil prvo zlato kolajno. FOTO: Eng Chin An/Reuters

»In seveda, Tiršek. Ob njegovem nastopu sem dobil solzne oči, ker sem bil zraven že pri njegovi prvi medalji v Londonu 2012. Zelo dobro vem, kako si je želel zlato medaljo. Poznamo njegov trud, predanost. Tudi jaz nisem mogel nehati jokati. Izpolnil je sanje zadnjih 20 let. A konkurenca je izjemno močna, padajo svetovni rekordi, v zadnjih desetletjih je napredek izjemen,« poudarja Štrumbelj.

Slovenija je nastopila v štirih panogah. Letos je imela možnosti še za kvoti v boccii (dvoransko balinanje) in kolesarstvu, a ju ni dobila. A kot poudarja vodja slovenske reprezentance, želijo na igrah imeti čim več športov, ker so vrhunski športniki tudi vzor drugim. Zaradi omejitev na 4400 udeležencev pa je težko dobiti vabila.

Dodal je tudi, da športniki niso samo zadovoljni s tem, da nastopajo na igrah. »Že uvrstitev je velik uspeh, zaradi omejitev je v vsaki kategoriji največ deset športnikov in priti med deset na svetu je že sam po sebi velik uspeh, kar je več, je samo še češnja na torti,« poudarja Štrumbelj.

Dejan Fabčič in Živa Lavrinc sta se veselila brona. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Vesel je tudi, da je tudi družbeni pomen iger v Sloveniji vse večji. Prvič doslej so športnike obiskali tudi najvišji politični predstavniki, od predsednika vlade Roberta Goloba, ministra Luke Mesca, državnega sekretarja Dejana Židana, pa predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

»Kaže se izboljšan odnos politikov do parašporta. Najprej smo bili razočarani, ker ni bilo zagotovljenih prenosov z iger, potem je prav ministrstvo zagotovilo sredstva za to,« pravi Štrumbelj in dodaja, da je osnova dosežena, prostora za napredek pa je še veliko. Kot primer dobre prakse je izpostavil italijansko televizijo, ki enakovredno obravnava olimpijske in paraolimpijske igre. Poudaril je tudi medijski pomen spremljanja iger, saj na ta način informacije o koristih ukvarjanja s športom pridejo do vseh invalidov, ki bi se lahko vključili v vrhunski šport ali pa vsaj telesno dejavnost.

Igre v Parizu so napovedovali kot vključujoče in enakovredne olimpijskim, po mnenju vodje ekipe je to prirediteljem tudi uspelo storiti. »Odziv gledalcev je bil nad pričakovanji. Na naši prvi odbojkarski tekmi je bila dvorana polna, na štadionu je vsakič 50.000 ljudi, plavanje je razprodano, lokostrelstvo tudi, pa strelstvo ... Pomembno je tudi, da so prireditelji omogočili ogled tekem šolam in vrtcem, tako da otroci vidijo in sprejmejo drugačnost. Navijajo za svoje športnike, ampak pozdravijo vse. Začeli so ceniti športnike, ki dosegajo te rezultate. Hvala Parizu,« pravi Štrumbelj.

Boro Štrumbelj. FOTO: ZSIS

»Te igre so bile čustveno zelo naporne. Tiršek je končno osvojil zlato, Fabčič je po 20 letih, odkar sva začela delati skupaj, osvojil medaljo. Na žalost je bila tu še zgodba z odbojko, a so na koncu tudi one dostojno zastopale Slovenijo,« je svoj osebni vidik iger opisal Štrumbelj.

»Vesel sem, da smo spet srečali stare prijatelje. Skupnost trenerjev in tekmovalcev je močna, vsi smo veseli, ko se srečaš, ustaviš, rečeš kakšno besedo. Upam, da se spet srečamo čez štiri leta v Los Angelesu,« je pogovor ob koncu iger sklenil vodja ekipe.