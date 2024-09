Živa Lavrinc in Dejan Fabčič bronasta v Parizu; Tiršek: Moji navijači so zlati

Lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta na mešani ekipni tekmi na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojila tretje mesto. V boju za bron sta premagala indijsko ekipo po dodatnem strelu s 5:4. Njun nastop je bil tudi zadnji slovenski na igrah v Parizu. Zlato kolajno sta osvojila Italijana.

Veselje je bilo ogromno. FOTO: facebook

Za začetek dneva sta v osmini finala Slovenca s 6:2 premagala kolumbijsko ekipo. V četrtfinalu sta po dodatnem strelu premagala Kitajsko s 5:4, v polfinalu pa sta se pomerila s Turčijo. Tudi v tej tekmi je odločal dodatni strel, saj sta njuna tekmeca povedla z 2:0, potem pa sta Slovenca dobila naslednji dve seriji (34:27, 36:32). V četrti seriji pa sta Turka slavila s 34:31 in izsilila odločilni dodatni strel.

V tem sta bila bolj mirna turška tekmeca. Fabčič je zadel le petico, kar je kljub desetici Lavrinc pomenilo tesen poraz s 15:16 in konec sanj o finalu. Slovencema je ostala tekma za bron, tekmeca pa sta bila Indijca Pooja in Harvinder Singh.

Veselila se je tudi trenerka Brina Božič. FOTO: facebook

V prvi seriji sta s 33:30 zmagala Indijca, a sta slovenska tekmovalca vrnila v drugi in slavila s 34:29. V tretji je nato indijska ekipa po dvakrat zadela devetico in desetico in jo dobila z 38:33. Četrto sta nato začela Slovenca, Fabčič pa je z desetico tlakoval pot k zmagi s 34:29 in slovenski zasedbi zagotovil dodaten strel za medaljo. V tem pa sta se Slovenca izkazala, Fabčič je zadel devetico, Lavrinc pa desetico, tako da sta zmagala z 19:17.

Živa Lavrinc je bila presrečna. FOTO: Maria Abranches/Reuters

Pred tem se je v domovino vrnil Franček Gorazd Tiršek, ki je z zlato kolajno poskrbel za največji uspeh v karieri. Paraolimpijskemu prvaku z zračno puško leže so na brniškem letališču pripravili sprejem. »Moji navijači so vedno zlati, ni važno, kakšna je medalja. Sprejem je vedno neverjeten in ga takega sem pričakoval. Še bolje pa bo v mojem Gornjem Gradu. Z veseljem si bom za navijače in druge podpornike vzel čas, se z njimi poveselil, današnja in mogoče še kakšna noč bo kratka,« je bil vrnitve vesel Tiršek, ki je osvojil zlato kolajno v zračni puški stoje, v preostalih dveh disciplinah, v katerih je nastopil, pa je ostal brez finala, kar pa ga ni spravilo v slabo voljo.

Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta se veselila brona v Parizu. FOTO: facebook

»Konkurenca je strašna. Jaz sem se najbolj fokusiral na disciplino, v kateri sem zmagal. Tudi v drugih dveh je bila kolajna dosegljiva, a desetinke odločajo. En malo slabši strel pa ostaneš brez finala. Ko sem videl, kdo se je boril za kolajno, sem bil prepričan, da bi bil med njimi lahko tudi jaz. A to je zdaj pozabljeno. V Pariz sem odšel po zlato, prišel z zlatom in to je to,« je dejal Tiršek, ki na prizorišču ni občutil olimpijskega vzdušja, predvsem, ker je bilo strelišče precej oddaljeno od Pariza in drugih prizorišč.

Franček Gorazd Tiršek je na Brniku doživel prisrčen sprejem. FOTO: Blaž Samec

»Mi nismo bili del olimpijske vasi, prelepo strelišče je namreč 300 kilometrov oddaljeno od Pariza. Bolj kot olimpijskega smo imeli duh svetovnega prvenstva. Vzdušje je bilo sicer perfektno, lahko smo uživali. Sam še najbolj po nepozabni zmagi, ko so mi čestitali ljudje iz vsega sveta. Bil sem presenečen, kako mi vsi privoščijo to zlato,« je še vedno ponosen strelec.

Načrtov za naprej še nima. »Najprej bo sledil počitek, da malo umirim glavo, da se ta malo izprazni, telo pa odpočije. Velika tekmovanja zahtevajo veliko priprav, ne samo telesnih, ampak tudi psiholoških. Psihološka moč je zelo pomembna. Po novem letu pa bomo videli, kako naprej,« o prihodnosti ne želi prehitro govoriti zlati paraolimpijec.