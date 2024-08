Đoković peti teniški igralec z zlatim slamom

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je po zmagi nad Carlosom Alcarazom v finalu olimpijskega turnirja postal peti igralec, ki mu je uspel zlati slam. V zgodovino so se poleg Đokovića kot zmagovalci vseh štirih turnirjev za grand slam in dobitniki zlate olimpijske kolajne zapisali še Serena Williams, Rafael Nadal, Andre Agassi in Steffi Graf, ki ji je ta podvig kot prvi uspel leta 1988.

Po izpolnjenemu cilju osvojitve zlata na olimpijskih igrah so Đokoviću prek družbenih omrežjih čestitali številni znani aktivni in upokojeni športniki, kot so Luka Dončić, Andy Roddick in Boris Becker.



Đokovićev privrženec, igralec Matthew McConaughey, ki je v lanskem finalu odprtega prvenstva ZDA sedel v Srbovi loži, je znova zatrdil, da je Đoković najboljši teniški igralec vseh časov.