Energija, želja, volja, ko so taki, jih nihče ne more ustaviti

Slovenska moška rokometna reprezentanca si je po zmagi proti Norveški s 33:28 (16:12) zagotovila boj za kolajne na olimpijskih igrah. Po dvoboju v Lillu so si varovanci selektorja Uroša Zormana sicer dovolili nekaj trenutkov veselja, a pogled takoj obrnili proti serijskim zmagovalcem največjih turnirjev Dancem.

Slovenska obramba je podobno kot v Parizu tudi v 230 km oddaljenem Lillu delovala sijajno. To je bil ključ do zmage, so poudarjali reprezentanti na čelu s selektorjem Urošem Zormanom.

Ta je izjavo za STA začel v svojem slogu: »Vedno je lahko boljše, a danes smo odigrali fantastično tekmo. Ne spomnim se, kdaj smo nazadnje tako nadzorovali tekmeca, kot smo to naredili proti Norvežanom.«

Dodal je, da so od prve do zadnje minute držali vse vajeti igre v svojih rokah. »Moji varovanci so bili vseskozi osredotočeni, zbrani, bojeviti in srčni, pokazali so pravi karakter. Mojim fantom lahko le čestitam za izjemno predstavo, a ne samo za četrtfinalno zmago, skozi celoten turnir so bile njihove predstave na visoki ravni,« je dodal 44-letni Ljubljančan.

Jure Dolenec in Borut Mačkovšek sta bila nepogrešljiv del odličnega slovenskega stroja. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Kapetan Jure Dolenec je s ponosom odgovarjal na vprašanja v mešani coni. »Dosegli smo lep rezultat. V svoji karieri sem si močno želel ponovno izkusiti polfinale nekega turnirja, četrtič pa sem ga dosegel kar na olimpijskih igrah, kar je nekaj posebnega,« je dejal izkušeni Dolenec, od danes tudi sam na vrhu večne lestvice strelcev za izbrano vrsto.

»Po uvrstitvi v polfinale smo veseli, a nismo evforični, že pred odhodom na turnir smo dejali, da se vse skupaj začne v četrtfinalu. Zelo smo ponosni na dosedanje izide v Parizu in Lillu, a moramo biti dovolj odrasli in pametni in se zavedati, da je še marsikaj za postoriti,« opozarja slovenski kapetan.

Borut Mačkovšek, eden od stebrov obrambe, je v pogovoru za STA po koncu izpostavil nemoč Norvežanov v napadu. »Videlo se je, da oni niso imeli ideje v napadu in to smo s pridom izkoriščali. Čez celotnih 60 minut je bila obramba na tako visoki ravni, da niso imeli možnosti,« je pristavil levi zunanji slovenske reprezentance.

»Čisto vsak je danes dal svoj delež. Zgodovinska zmaga za Slovenijo, ponosen sem na celo ekipo in verjamem, da se tu ne bomo ustavili,« kot ostali reprezentanti poudarja Mačkovšek.

Med vratnicama je tekmo v drugem delu drugega polčasa pospremil tudi Urban Lesjak. Svoje kolege v polju je pohvalil zaradi neizmernega garanja.

»Vedeli smo, da nam lahko le dobra obramba prinese zmago. Če se nam to ne poklopi, ne moremo z njimi igrati na visok rezultat. Za zmago proti Norveški v četrtfinalu olimpijade mora biti razpoloženih več igralcev. Imeli smo 14 razpoloženih borcev, vsak je dal svoj mali del in zasluženo smo zmagali,« je pohvale delil Lesjak.

Dean Bombač je zaradi izključitve zaključnih 15 minut spremljal s ob igrišču. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

Predstavil je ključe do zmage in poudaril pomen dobre analize tekmeca: »Vedeli smo, da jim naša agresivna obramba ne bo ustrezala, saj so ekipa 'šuterjev'. To smo dobro izkoriščali in puščali več prostora iz širokih položajev. Nekaj preglavic so nam povzročali, ker so nam vtekali za hrbet, a tudi to smo popravili in ustavili njihove napade.«

Po takšnih tekmah se počutih kot v sedmih nebesih

Za razliko od Lesjaka je zadnjih 15 minut ob igrišču preživel Dean Bombač po rdečem kartonu, potem ko je nenamerno v glavo s sedemmetrovke zadel norveškega vratarja. »Očitno imamo taka pravila, sploh nisem več siguren. Žoga ga je malo 'polizala' po glavi. Čudi me pa, da v primerih, ko gre žoga v gol, piskajo zadetek,« je sprva v izjavi za STA dejal izkušeni Primorec.

»Ampak, nima veze. Rdeč karton je že pozabljen. Gremo tja, kamor si zaslužimo. Vsa čast fantom, res kapa dol vsem. Ni še konec, čakata nas še dve tekmi in gremo poskusiti do konca,« je še dodal.

Tudi sam se je strinjal, da so ves čas nadzirali dogajanje na igrišču. »Ko enkrat igraš obrambo, kot smo jo mi in imaš take vratarje, potem je vse enostavno. Tudi če prejmeš gol, boš zadel v napadu. Od desete minute naprej ni bilo vprašanje, kdo bo zmagal,« je samozavestno pristavil Bombač.

Sijajni Aleks Vlah je bil nerešljiva uganka za Norvežane. FOTO: Sameer Al-doumy/AFP

Najboljša strelca sta bila znova Aleks Vlah (11 golov) in Blaž Janc (9). Ponosna sta bila na zgodovinski dosežek in igro celotne reprezentance, ki tu in tam izvrže tudi kakšnega posameznika.

»To je ta energija, želja, volja in enostavno, takoj ko smo taki, vemo, da nas niti najboljše reprezentance ne morejo ustaviti. Večkrat se je v športu pokazalo, da ne zmaguje posamezniki oziroma zvezde, najboljše reprezentance na papirju, temveč ekipni duh, ki ga imamo,« je dejal Janc.

»To je nora predstava, že skozi celoten turnir kažemo borbenost, povezanost in verjamem, da bomo v tej smeri nadaljevali,« je še dodal član Barcelone, s katero je bil zmagovalec te sezone lige prvakov.

V finalu je proti rojaku izgubil Vlah kot član Aalborga. Na OI sta sijajno združila moči in igrata ključno vlogo v slovenskem napadu. »Nekaj neverjetnega smo naredili danes. Zapisani smo v zgodovino, saj smo se uvrstili v polfinale olimpijskih iger. Ni še konec, še dve tekmi nam preostaneta,« je na boje za kolajne spomnil Vlah, zdaj drugi strelec olimpijskega turnirja s 46 goli.

»Današnjo tekmo je težko pokomentirati, glede na to da smo se uvrstili v polfinale in prikazali odlično igro tako v obrambi kot v napadu. Moramo se spočiti, umiriti glave in priti nazaj na tla, saj se v teh trenutkih počutiš kot v nebesih,« je še za konec dolgega večera v Lillu izpostavil Vlah.