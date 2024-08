Cilj je jasen, naj nam očitajo, kar želijo

V nadaljevanju preberite:

Slovenska moška rokometna reprezentanca na olimpijski turnir ni prišla z visokimi pričakovanji, po zmagi nad Hrvaško pa je ujela pravi veter ter nato odpravila še Švede in Japonce. Skupinski del so opravili z odliko, v četrtfinalu, v katerem se bodo nocoj (21.30) pomerili z Norvežani, pa se bo selitvi v Lille vse začelo znova. Selektor Uroš Zorman zelo energično spremlja nastope reprezentantov in ne skriva, da jih je boleča izkušnja iz Ria 2016 naučila marsikaj.

Na tem turnirju se je slovenska reprezentanca doslej pokazala v zelo dobri luči. Iz tira vas ni vrgel niti uvodni poraz s Španijo.

Malo nam je tista tekma prišla do živega, zavedali smo se, da smo se premagali sami in da smo izpustili iz rok veliko priložnost. V olimpijski vasi smo bili takrat nokavtirani, to nas je držalo tudi še v živčnih prvih minutah tekme s Hrvaško, potem pa smo se izvlekli, zaigrali bolje in hitreje. To je bil tudi na naslednjih tekmah ključ do uspeha. Videli smo, kaj vse ta ekipa zmore, a imamo še dovolj rezerve, prepričan sem, da lahko igramo še bolje.

Še vedno pa ste po vsaki tekmi jezni na varovance, ker se napake in izgubljene žoge v napadu ponavljajo. Kako to odpraviti?

Zame so to nerazumljive poteze, o tem govorimo pred vsako tekmo, a se nato vedno zgodi enako. Ampak tudi to je čar rokometa, žoga je okrogla, vem, da fantje na parketu pustijo vse in da garajo od prve do zadnje minute, zato včasih naredijo tudi kakšno napako več.

Izpolnili ste cilj in prišli v četrtfinale, v katerem popravnega izpita ne bo več. Bo priprava zato drugačna?

Za nas je vsaka tekma finale, nam proti nobenemu tekmecu ni lahko. Če želimo koga premagati, moramo igrati na polno od prve do zadnje minute. A hkrati vedno pravim, da to moštvo lahko premaga vsakogar, ko se jim zgodi klik v glavi in se prebudijo. To se nam je na tem turnirju zgodilo proti Hrvaški, odtlej igramo povsem drugačen rokomet.