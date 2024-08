Slovenci zvečer za polfinale; Španija po preobratu in podaljšku zlomila Egipt

Bodo rokometaši rešili čast odbojkarjev in se kot edina slovenska reprezentanca vmešali za boje za kolajne? To bo znano danes nekaj po 23. uri, ko se bo v Lillu končala zadnja četrtfinalna tekma. Slovenija se bo ob 21.30 pomerila z Norveško. Če bodo ponovili zmago z januarskega EP v Nemčiji, se bodo kapetan Jure Dolenec in njegovi v petek v polfinalu merili z zmagovalcem dvoboja Danska – Švedska (17.30).

Španci po drami v polfinale

Prvi so si polfinalno vstopnico na štadionu v Lillu priigrali rokometaši Španije, ki so v ponovitvi tekme za tretje mesto iz Tokia po podaljšku z 29:28 premagali Egipt. Junak tekme je bil vratar Gonzalo Perez de Vargas, ki je ubranil zadnji strel.

Egipt, ki ga vodi Španec Juan Carlos Pastor, je vodil večino tekme, v drugem polčasu tudi za štiri gole in štiri minute pred koncem za dva (24:22), ampak ekipa Jordija Ribere je po obrambah Pereza de Vargasa prišla do izenačenja (25:25) in dodatnih 10 minut igre. Zadnji gol je s sedmih metrov pol minute pred koncem dosegel Aleix Gomez. Perez de Vargas je zbral kar 17 obramb.

Aleix Gomez je Španijo popeljal v polfinale. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Egipt je bil pred tremi leti prva afriška reprezentanca v polfinalu OI, toda na koncu se je po porazih s Francijo in Španijo moral zadovoljiti z nehvaležnim četrtim mestom. Španija se bo v polfinalu pomerila z zmagovalcem tekme med Francijo in Nemčijo (13.30).

Zadnja tekma Slovencem

Pozno zvečer bo torej ponovitev obračuna z januarskega evropskega prvenstva, ko je v skupinskem delu slavila izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Uroša Zormana. Pred tem slovenski rokometaši Norvežanov niso premagali vse od leta 2016, slavili pa so na treh od zadnjih desetih tekem z njimi.

Slovenci so se v Parizu veselili ttreh zmag. FOTO: Paul Childs/ Reuters

Slovenci so letos reprezentančno sezono začeli januarja na evropskem prvenstvu in na poti do končnega šestega mesta premagali tudi Norveško v zadnjem krogu prvega skupinskega dela tekmovanja v Berlinu. Norveška reprezentanca je nato turnir končala tri mesta za slovensko, a si je prav tako kot Slovenija sredi marca skozi uspešne kvalifikacije priigrala nastop na olimpijskih igrah.

Za vsako od reprezentanc bo napredovanje v polfinale prvo v zgodovini, saj tudi Norvežani tako kot Slovenci doslej na olimpijskih igrah še niso prišli dlje kot do četrtfinala. Slovenija na olimpijskih igrah nastopa četrtič, Norveška pa tretjič, le nazadnje v Tokiu pa je prišla do četrtfinala, kjer jo je ustavila Danska.

Danska je bila pred osmimi leti v Riu de Janeiru v četrtfinalu premočna tudi za slovensko zasedbo. Takrat je Slovenija sicer sijajno opravila skupinski del tekmovanja, a nato naletela na premočno Dansko, ki je od takrat poleg Francije merilo vsega v moškem rokometu.

Bllaž Janc igra v odlični formi. FOTO: Paul Childs/Reuters

Zormanovi varovanci so se tokrat izognili Franciji, še drugi od dveh v zadnjem času najmočnejših zasedb na svetu, potem ko so v skupini A zasedli drugo mesto. To jim je prineslo obračun z Norveško, medtem ko se bodo Francozi pomerili z Nemčijo, zmagovalko slovenske skupine.

Slovenski rokometaši so turnir v Parizu odprli s porazom proti Španiji. Na tekmi so vodili večji del dvoboja, imeli prednost nekaj golov, v zadnjih 20 minutah pa so premagali sami sebe ob porazu z 22:25, kot so kasneje povedali slovenskim novinarjem v mešani coni. Jeza je bila večja kot razočaranje, je s takratnimi odzivi namignil Blaž Janc.

Kaj je Uroš Zorman pripravil Norvežanom? FOTO: Damien Meyer/ AFP

Same igre nato Slovenci niso pretirano spreminjali, so pa zmanjšali število nepotrebnih napak, malce izboljšali realizacijo in posledično po vrsti premagali Hrvaško (31:29), Švedsko (29:24) in Japonsko (29:28). Potem ko so si že zagotovili četrtfinalno vstopnico za Lille, so proti Nemčiji, na kateri so odpočili nekaj nosilcev igre, v zadnjem krogu izgubili z 29:36. To je bilo dovolj za drugo mesto v skupini zaradi boljšega medsebojnega izkupička proti Španiji in Švedski, ki sta končali za njo.

Norvežani so na drugi strani v prvem krogu skupine B premagali Argentino (36:31), nato pa v drugem presenetili še nekoliko razglašene Francoze s 27:22. V tretjem krogu je padla še Madžarska (26:25), preden sta sledila poraza proti Egiptu (25:26) in vsaj na videz premočni Danski (32:25).

Slovenska igra v Parizu sloni na čvrsti obrambi, v kateri največ dela opravi trojica v srednjem bloku Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Borut Mačkovšek, a je slednji manjkal na zadnjih dveh tekmah zaradi oteklega kolena.

Aleks Vlah je bil drugi strelec rednega dela. FOTO: Damien Meyer/ AFP

V vratih blesti predvsem Klemen Ferlin, ki je proti Švedom v drugem polčasu zaklenil vrata in slovenski izbrani vrsti pomagal dvigniti samozavest pred morebitnimi spopadi v izločilnih bojih.

V napadu, kjer Slovenci stavijo predvsem na hitrost, je v življenjski formi Aleks Vlah, drugi najboljši strelec dosedanjega olimpijskega turnirja s 35 goli. Igra z nižjo postavo, tudi z odličnim Blažem Jancem na desnem zunanjem, pa tekmecem povzroča ogromno težav. Pri organizaciji ima Zorman v rokavu več asov, vključno s fizično bolje pripravljenim Deanom Bombačem.

»Naslednja tekma je tista, ki jo moramo dobiti. Če bi kdo pred turnirjem rekel, da bomo že pred zadnjo tekmo četrtfinalisti, bi se mu smejal. A s tako igro so zrasla naša pričakovanja. Ničesar se ne bojimo in samozavestno gremo v četrtfinale. Pomembno je, da smo privarčevali tudi nekaj moči,« je po zadnji tekmi v skupini dejal Janc.

Klemen Ferlin je zelo razpoložen v vratih. FOTO: Damien Meyer/ AFP

Norvežani upe polagajo predvsem v zunanjo linijo s Haraldom Reinkindom, Tobiasom Groendahlom in za zdaj še zadržanim Sanderjem Sagosenom. Nevaren je z desnega krila tudi Alexander Blonz, poleg Groendahla eden najmlajših v sicer izkušeni selekciji trenerja Jonasa Willeja. Manjka jim predvsem boljši vratarski prispevek Torbjoerna Bergeruda.

Tekmo bo sodil španski par García-Marín.

Četrtfinale, danes:

Španija – Egipt 29:28 - podaljšek (Gomez 9, Tarrafeta 6; Yehia Elderaa 8, Seif Elderaa 6)

Francija – Nemčija (13:30)

Danska – Švedska (17.30)

Slovenija – Danska (21.30)