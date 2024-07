Maruša Štangar: V tekmo grem lahko sproščeno

Marušo Štangar kot prvo od slovenskih judoistov čaka olimpijska tekma. V soboto ne bo ena od favoritk na pariških tatamijih, zato bo šla v tekmo sproščeno in z željo, da izkoristi vsako priložnost. Zaradi urnika tekmovanj bo izpustila petkovo otvoritveno slovesnost, česar pa pretirano ne obžaluje, saj pravi, da je v Parizu zaradi tekmovanja.

Olimpijske igre se bodo uradno začele drevi s slovesnim odprtjem, ki pa se ga Štangar ne bo udeležila. Kot je pojasnila novinarjem v Parizu, jo danes popoldne čaka tehtanje, potem pa namerava iti čim prej spat, da bo spočita za sobotno jutranjo tekmo v kategoriji do 48 kilogramov.

Če bi bil razpored tekmovanj drugačen, bi se uvodnega spektakla udeležila, vendar tega pretirano ne obžaluje. »Mi smo tukaj zato, da tekmujemo. Si bom mogoče pozneje pogledala posnetke. Mogoče je po televiziji tudi vse videti veliko bolj idilično, kot je v resnici. Veliko je čakanja, obstaja protokol, vse skupaj zelo dolgo traja, kar je za športnike in trenerje lahko tudi zelo naporno. Če je tekmovanje časovno blizu odprtja iger, te ne prizadene najbolj, da ga izpustiš. Športniki smo na igrah zaradi tekmovanj in mislim, da je to glavna osredotočenost vseh,« je poudarila Štangarjeva.

Judoistka se je na igre pripravljala v Španiji, kjer je imela možnost trenirati z veliko različnimi tekmovalkami. »Imela sem veliko možnosti za trening, z nekaterimi tekmovalkami sem se tako tudi prvič borila,« je povedala.

Šestindvajsetletnica sezone ni začela najbolje, imela je tudi težave s poškodbami, zato v Parizu ni med favoritinjami za kolajne in najvišja mesta. »V tekmo grem lahko sproščeno, napadam, poskušam priti čim višje in izkoristiti vsako priložnost, ki se mi bo ponudila,« je odločna Maruša Štangar.

Kot pravi, sta na začetku vedno prisotna adrenalin in živčnost, ki pa ju bo skušala zaobiti. »Bolj, kot mi bo uspelo iti na tekmo s sproščeno glavo in brez obremenitev, boljše bo. In to je nekako moj cilj,« je dejala.

Judoistični dvoboji v najlažjih kategorijah se bodo v soboto pričeli ob 10. uri, Štangarjeva pa se bo v 14. dvoboju na tatamiju št. 1 v prvi borbi pomerila s Srbkinjo Milico Nikolić.