Peter Kauzer: Na zahtevni progi pričakujem še kakšno zanko

Štiridesetletni Peter Kauzer velja za najstarejšega in najizkušenejšega športnika v slovenski olimpijski odpravi v Parizu. Letos bo nastopil na svojih petih igrah, največji uspeh je dosegel leta 2016 v Riu de Janeiru, kjer je v kajaku v slalom na mirnih vodah osvojil srebrno medaljo. V Parizu si želi zgolj odpeljati svojo najboljšo vožnjo.

»Moj glavni cilj je, da odpeljem najbolje, kar znam. To sem pokazal tudi na zadnjih tekmah pred olimpijskimi igrami. Če imam v cilju malo pripomb na svojo vožnjo, potem je ta bila zagotovo dobra,« je za STA o svojih pričakovanjih pred olimpijskimi igrami spregovoril Kauzer.

Hrastničan olimpijsko progo že precej dobro pozna, saj je bil skupaj z Benjaminom Savškom in Evo Alino Hočevar tam že kar nekajkrat na treningu. »Zdaj so jo malce spremenili, zato je bolj tekoča. Najbolj divja voda doslej je bila v Pekingu. Ta proga je precej manjša in fizično bolj zahtevna, zagotovo pa bodo postavljavci nastavili še kakšno zanko,« je svoje videnje proge opisal Kauzer.

Zasavec zaradi že osvojene olimpijske kolajne ne čuti posebnega pritiska. »Zagotovo je to najpomembnejša tekma za vsakega športnika, a jo je treba vzeti kot vse druge. V glavi moraš razčistiti, ali se ti splača biti nervozen samo zaradi tega, ker boš na startu, čeprav je to v vsakem primeru neizogibno,« je psihološko zanko priprave na olimpijske igre razvozlal Kauzer.

Kauzer zaradi svoje izkušenosti vselej rad da kakšen nasvet mlajšim tekmovalcem, čeprav se nima za njihovega mentorja. Ob tem pa opaža tudi, da se je v dveh desetletjih na kajakaški sceni marsikaj spremenilo.

»Precej se je spremenila tehnologija in konkurenca, ki je danes veliko bolj strnjena. Ko sem začel, smo veslali v daljših čolnih, ti so danes precej krajši. Nekoč je bilo možno premagati ostale tekmovalce za več sekund, medtem ko je danes že sekunda ogromna prednost. Že ena manjša napaka ti lahko vzame sanje o kolajni ali celo finalu,« je pojasnil.

Ob vsem naštetem je še toliko večji fenomen, da se mu je uspelo obdržati toliko časa v svetovnem vrhu. »Uživam v tem, kar delam. Ko sem v čolnu, sem v svojem svetu in pozabim na vse okoli mene. Ob tem želim tudi preizkusiti, kaj vse še lahko dosežem,« je recept za uspešno kariero razkril Kauzer.

Po Pekingu, Londonu, Rio de Janeiru in Tokiu bodo to že njegove pete olimpijske igre v karieri, na njih pa bo po koronskih omejitvah pred tremi leti tokrat ponovno okusil slast nastopanja pred gledalci. »Všeč mi je da so igre po dolgem času v Evropi in da bodo na njih gledalci, zato že komaj čakam nastop,« je zaključil Kauzer.