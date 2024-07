| Nedelo PREMIUM

Tam, kjer Janja, Primož, Benjamin in Peter bika zgrabijo za roge

Blizu Salzburga deluje Red Bullov športni center, v katerem se pripravljajo najboljši športniki, od kolesarjev do plezalcev, in tudi naši asi so med njimi.

Galerija Bržkone bo v prihodnje Primož Roglič bolj reden gost športnega centra APC, ki deluje kot ekskluzivni servis za športnike. FOTO: Marco Bertorello/Afp

Miha Hočevar