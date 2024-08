Slovenija ima dve pariški kraljici, Andrejo in Janjo

Z bleščečo zaključno slovesnostjo, ki jo je popestril hollywoodski zvezdnik akcijskih filmov Tom Cruise s spustom po vrvi s strehe stadiona, so se uradno končale 33. poletne olimpijske igre v Parizu. Olimpijski ogenj je ugasnil, olimpijska zastava pa je odpotovala v Los Angeles, kjer bodo čez štiri leta naslednje olimpijske igre. Slovenija si je priborila tri medalje, dve zlati in eno srebrno.

Andreja Leški si je kot tretja slovenska judoistka po Urški Žolnir Jugovar in Tini Trstenjak izbojevala naslov olimpijske prvakinje. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Toni Vodišek je v formuli kite pridrvel do srebrne kolajne. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Jan Tratnik je čast slovenskega kolesarstva reševal z nepopustljivostjo in osmim mestom na cestni dirki. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Slovenski rokometaši so se enotno in do zadnjega borili tako za finale z Danci kot za bron s Španci. FOTO: Sameer Al-Doumy/AFP