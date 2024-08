(KOMENTAR) Zlati zaključek iger z grenkim priokusom

V nadaljevanju preberite:

Na olimpijske igre v Parizu se je spustil zastor. Zadnji konec tedna je bil vrtiljak čustev, Sloveniji je prinesel olimpijsko prvakinjo in podprvaka, žal pa se je tako želena ekipna kolajna rokometašem izmuznila. Za slovensko reprezentanco, ki se je zgodaj veselila zlata judoistke Andreje Leški, se zdi, da sta bila minula dva tedna le ogrevanje za finiš, v katerem smo znova slišali Zdravljico, čeprav smo komaj imeli čas, da na relaciji Pariz–Lille zajamemo sapo.

Janja Garnbret je potrdila, da je plezalna kraljica. Niti med oprimka ujeti prst 25-letne Korošice ni ustavil, če bi bilo treba, bi do vrha splezala tudi z zlomljenim. Kar se Janja odloči, to Janja stori, predvsem pa kljub pritisku velikih tekem ne popusti. Čustva, ki so v vročem sobotnem popoldnevu na plezališču v Le Bourgetu privrela na plano, so dokaz, da se za navidezno lahkotnostjo njenega plezanja skrivajo ure in ure trdega garanja. To je bilo znova poplačano z zlatom.