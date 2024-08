Silni Danci svetovnemu dodali olimpijski naslov, sanjsko slovo Mikkela Hansena

Danska moška rokometna reprezentanca je zmagovalka letošnjega olimpijskega turnirja, potem ko je na finalni tekmi v Lillu premagala Nemčijo z 39:26 (21:12). V današnji tekmi za bronasto kolajno je Slovenija izgubila proti Španiji z 22:23 (12:12).

Danska: Nemčija 39:26 (21:12) Štadion Pierre-Mauroy, gledalcev 27.328, sodnika Lah in Sok (Slovenija). Nemčija: Späth, Wolff; Golla 1, Witzke 2, Heymann, Knorr 6, Köster 2, Uščins 4, Häfner, Dahmke, Mertens 2, Steinert 2, Grgić 3 (2), Kohlbacher 4; Danska: Landin, Nielsen; Kirkeloekke 3, Jacobsen 7, Jakobsen 1, Lauge 5, Saugstrup 1, Lindberg, Gidsel 11, Moellgaard, Hansen 2 (2), Joergensen 3, Arnoldsen, Pytlick 6; sedemmetrovke: Nemčija 3 (2), Danska 2 (2); izključitve: Nemčija 2, Danska 2.

Danci so se po osmih letih znova povzpeli na rokometni Olimp. Na najbolj prestižni tekmi letošnjega turnirja v Franciji so se pred več kot 27.000 gledalci na stadionu Pierre-Mauroy v Lillu dobesedno poigrali z Nemci in dosegli najvišjo rokometno finalno zmago na olimpijskih turnirjih. Dosedanji tovrstni rekorderji so bili nekdanji igralci iz Sovjetske zveze, ki so v Seulu 1988 premagali Južnokorejce za sedem golov (32:25).

Mathias Gidsel je bil najboljši strelec OI. FOTO: Sameer Al-doumy/ AFP

Za Dance, sicer trikratne svetovne prvake v letih 2019, 2021 in 2023 ter dvakratne evropske prvake v letih 2008 in 2012, je to že tretja olimpijska kolajna, poleg dveh zlatih so pred tremi leti v Tokiu osvojili srebro.

Nemčija je osvojila tretjo olimpijsko odličje srebrnega leska po Los Angelesu 1984 in Atenah 2004. Na domačih igrah v Berlinu 1936 je bila zlata, v Rio de Janeiru 2016 pa bronasta.

Nikolaj Jacobsen še naprej osvaja lovorike. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Današnja finalna tekma je imela tudi slovenski pridih, saj sta pravico delila Bojan Lah in David Sok. Slovenska sodnika sta pred tremi leti v deželi vzhajajočega sonca sodila tudi finalno žensko olimpijsko tekmo med Francijo in Rusijo.

Na finalnem obračunu je bilo vse v znamenju izbrancev danskega selektorja Nikolaja Jacobsena, ki so se dobesedno poigrali s tradicionalnimi mednarodnimi tekmeci iz Nemčije. Že po petnajstih minutah igre so povedli za sedem golov (12:5), v končnici prve polovici tekme pa je njihova prednost znašala 11 golov (21:10).

Niklas Landin je zaklenil vrata Nemcem. FOTO: Sameer Al-doumy/ AFP

V drugem polčasu se je nadaljevala rokometna igra mačke z mišjo, Danci pa so največ vodili za 15 golov (35:20 in 39:24).

Pri rokometaših iz Hamletove dežele, ki so v polfinalu po hudem boju premagali Slovence z 31:30, je bil najbolj učinkovit Mathias Gidsel z 11 zadetki, pri Nemcih pa Juri Knorr s šestimi goli. Sanjsko slovo je dočakal veliki Mikkel Hansen, ki je tako kot francoski as Nikola Karabatić odigral zadnjo tekmo v karieri. Gidsel pa je postal prvi, ki je bil najboljši strelec svetovnega in evropskega prvenstva ter zdaj še olimpijskih iger.