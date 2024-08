Kapetan Jure Dolenec: Težko bi bilo bolj kruto

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na olimpijskem turnirju, ki ga je v izločilnih bojih odigrala v Lillu, zasedla nehvaležno četrto mesto. Čeprav so vsi izbranci selektorja Uroša Zormana v mešani coni slovenskim novinarjem govorili o ponosu, jih boli zamujena priložnost tako v polfinalu proti Dancem kot danes v boju za bron proti Špancem.

Najbolj je zamujena priložnost zabolela predvsem Deana Bombača, ki se je mimo predstavnikov medijev sprehodil povsem objokan. Tudi pri nekaterih drugih ni bilo nič drugače. Komaj je solze zadržal tudi selektor Zorman.

»Ves konec tedna je bil zelo zahteven. Dve tekmi, polfinale in tekmo za tretje mesto smo izgubili za en gol. Na koncu bi bilo bolje, če bi izgubili za deset golov in bi lažje našli besede,« je sprva dejal v mešani coni.

Fantom je še enkrat čestital za celoten turnir, manjkala pa je pika na i, je čustveno priznal. »Kaj ne boš čustven, ko pa je bilo toliko vloženega v vse to. Ta konec tedna je sedmi, odkar smo skupaj,« je razlagal 44-letni Ljubljančan.

Blaž Janc ni skrival velikega razočaranja. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Slovenija je imela za podaljšek zadnji napad, a se je ta povsem izjalovil. »Ideja je bila, da poskusimo zabiti gol. Tudi če tu razlagam, boste težko razumeli, kaj smo pripravili. Mogoče smo bili premalo agresivni v tem delu,« je dodal Zorman.

Obrnil se je na napad, ki je sicer zgolj z izjemo prve tekme v skupinskem delu in zadnje za bron, obe sta potekali prav proti Španiji in na obeh je Slovenija dosegla 22 golov, deloval dobro.

»Videli ste to željo, fantje so dali vse od sebe, je pa res, da v napadu nismo bili učinkoviti. Mogoče se nam je poznala utrujenost, nek pritisk. Dali smo 22 golov, kar nam ni podobno. Obramba je bila spet res dobra,« je še tekmo, kolikor je šlo, pospremil Zorman.

Kapetan zasedbe Jure Dolenec je po koncu razlagal o krutosti zadnjega dela turnirja na stadionu Pierre Mauroy. »Polfinale izgubimo za gol, pa smo imeli zadnji napad. Tekmo za bron izgubimo za gol, a smo vseeno imeli zadnji napad. Težko bi bilo bolj kruto,« je dejal 35-letni kapetan slovenske izbrane vrste.

»Dejstvo je, da smo odigrali slabše kot v polfinalu. Mogoče je povezano s tem, da smo odigrali že osmo tekmo, da smo 36 ur nazaj igrali polfinale. Ne da bi iskal izgovore, saj je bilo podobno za Špance, ampak kakovost rokometa ni bila na najvišji ravni,« je priznal Dolenec.

Pomudil se je tudi pri zadnji akciji, ko nikakor niso prišli do ustrezne priložnosti za dosego zadetka in posledično podaljška.

»Akcijo smo trenirali na treningu, a Španci so se precej bolj dvignili kot običajno. Na žalost nismo dali žoge hitreje naprej. Glede na to, kako so bili dvignjeni in da smo imeli sedmega igralca, bi se najbrž nekdo znašel sam na šestih metrih. Njihov način branjenja nam ni omogočil tega, kar smo želeli,« je še povedal dolgoletni kapetan, za katerega je bila to zadnja priložnost na OI.

Miha Zarabec je prav tako govoril o boleči izkušnji dvoboja za tretje mesto na OI: »Zdaj je težko kaj povedati, ampak cel turnir je bil za nas super. Izborili smo si več od pričakovanega. Današnja tekma ni potekala po načrtih, vseeno pa sem ponosen, da sem del te ekipe,« je dejal srednji zunanji.

Miha Zarabec je bil prepričan, da so si zaslužilikolajno. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Žal mi je za celo Slovenijo, za naše družine. Vsi bi si zaslužili kolajno. Zmanjkale so malenkosti. Težko je potegniti črto. Zagotovo smo dali vse od sebe, nihče si nima kaj očitati. Tak je šport. Treba se je zbuditi, četudi bo bolelo. Nekateri smo bili zadnjič skupaj in je težko,« je misli iskal Zarabec.

»O kakšnem pomanjkanju želje ali motiva nima smisla razglabljati. Vsi smo želeli najbolje, a na koncu malce pregoreli v tej želji. Vsi v ekipi smo dali vse od sebe, strmeli k istemu cilju, a Španci so kot vedno vse obrnili sebi v prid z nekaj obrambami, lahkimi goli, odbitki. To je Španija,« je še o tekmecu nadaljeval slovenski reprezentant.

O tekmi je takoj po koncu misli strnil še Borut Mačkovšek, ki je bil neuspešen v zadnjem napadu. »Ni šlo tako, kot smo si želeli. Na koncu je ostalo nekaj sekund in moraš poskusiti. To je veliko razočaranje, skupaj smo bili dva meseca. Dosti stvarem smo se odrekli, na koncu pa tako malo zmanjka, da se vpišeš v zgodovino. Tak je šport. Ponosen sem na ekipo,« je dejal Mačkovšek, sicer na turnirju del izjemnega srednjega bloka v obrambi.

»Največja težava je bil prvi polčas, v katerem smo se iskali, imeli veliko zgrešenih 'zicerjev' in izgubljenih žog. Proti takim ekipam, kot so Danci, Španci, Norvežani, te to drago stane,« je še zaključil Mačkovšek.