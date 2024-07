Spektakel, spektakel in še večji spektakel

Uradni moto olimpijskih iger je hitreje, višje, močneje (in od leta 2021 še z dodatkom – skupaj), za vsakokratno slovesno odprtje pa velja troje v enem: spektakel, spektakel, spektakel. Tudi Francozi za petek obljubljajo največjo in najdrznejšo otvoritveno slovesnost v zgodovini. Toda konkurenca iz preteklosti je velika. Na londonski stadion je iz helikopterja skočil sam James Bond s kraljico Elizabeto II., Barcelona je združila klasično glasbo in rock v ikonično skladbo, Peking pa je postregel s spektakularno hojo po zraku.

Pariz je pripravljen na petkov začetek olimpijskih iger. Tudi s cestnimi in rečnimi zaporami v središču mesta. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

Štiri ure in pol

Kakorkoli, prvič v zgodovini poletnih olimpijskih iger petkova otvoritvena slovesnost ne bo potekala na stadionu, temveč na glavni pariški vodni žili: ekstravaganca se bo tokrat preselila na reko Seno. Vse nacionalne delegacije športnikov bodo čakali čolni, opremljeni s kamerami, ki jih bodo popeljali na šest kilometrov dolgo pot. Rečna parada od vzhoda proti zahodu se bo začela ob 19.30 po srednjeevropskem času, krenila z mostu Austerlitz mimo uradnih prizorišč iger in številnih znamenitosti Pariza, vključno s katedralo Notre-Dame in Pont Neuf, ter se končala na trgu Trocadéro, prav tako zunaj osrednjega stadiona in v navzočnosti okoli sto predsednikov in premierov držav ter s pogledom na Eifflov stolp. Med potjo bo nastopilo na tisoče umetnikov, igralci, plesalci, akrobati. V triinpolurni program naj bi bila vključena tudi velika imena francoske kulture.

Olimpijske igre so se v Londonu leta 2012 odprle z znamenitim agentom 007. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Tokratna slovesnost ob začetku olimpijskih iger bo največja v zgodovini, zagotavljajo prireditelji. Odprta bo za vse prebivalce Pariza in tudi druge, pričakujejo skoraj pol milijona ljudi z vsega sveta. Natančen scenarij je znan le redkim, so ga pa po pisanju Le Monda v največji tajnosti sestavili vrhunski pisci. Zgodovinar Patrick Boucheron, romanopiska, ovenčana z goncourtom, Leïla Slimani in scenaristka Fanny Herrero. Za zdaj je znano, da so ustvarili pripoved o razgibani zgodovini in kulturi Francije in Pariza v 12 postajah. Večina predstave bo izvedena v živo, le nekaj prizorov je bilo vnaprej posnetih. Umetniški vodja slovesnosti je francoski igralec in gledališki režiser Thomas Jolly. Uradno bo igre odprl francoski predsednik Emmanuel Macron.

Prva Grčija, zadnja Francija Po tradiciji bo tudi tokrat Grčija prva država, ki se bo predstavila med slovesnostjo. Sledila bo begunska olimpijska reprezentanca, gostiteljica Francija pa se bo predstavila zadnja. Športniki iz Rusije in Belorusije, ki tekmujejo kot posamezniki, zaradi vloge svojih držav v vojni v Ukrajini ne bodo smeli sodelovati na odprtju.

Vse in še več

Kaj je sploh še mogoče narediti, česar na dosedanjih odprtjih največje športne prireditve na svetu še nismo videli? V Atlanti je leta 1996 olimpijski ogenj prižgal boksarski velikan Mohamed Ali, že vidno slab zaradi parkinsonove bolezni, po stopnicah je lahkotno priskakljal takratni najstarejši olimpionik Leon Štukelj. V Los Angelesu je leta 1984 navdušil Bill Suitor, ki je na stadion priletel z raketnim nahrbtnikom. Obleka pevke Björk v Atenah leta 2004 se je med nastopom razvila v velikanski zemljevid sveta. V Seulu so leta 1988 spuščali v zrak bele golobe kot simbole miru (vendar niso vsi hoteli odleteti s stadiona, kar je bila manjša nerodnost). Olimpijske igre v Barceloni leta 2012 so združile klasično glasbo in rock, na otvoritveni slovesnosti je skladbo Barcelona v živo izvedla operna pevka Montserrat Caballé s posnetim zvokom glasu Freddieja Mercuryja na velikem zaslonu, ki je umrl slabo leto prej.

Odprtje v Riu velja za najbolj seksi olimpijski začetek vseh časov. FOTO: Reuters

Na londonski stadion sta konec julija 2012 (kakor da) skočila James Bond in kraljica Elizabeta II., v Pekingu pa je pred 16 leti telovadec Li Ning »poletel« pod streho stadiona Ptičje gnezdo in po nekajminutni »hoji po zraku« prižgal olimpijski ogenj. Na prvih olimpijskih igrah v Južni Ameriki, v Riu de Janeiru leta 2016, je bila na stadionu Maracana med plesalkami sambe – seveda ob skladbi Dekle z Ipaneme – tudi brazilska supermanekenka Gisele Bündchen, zaradi česar se je slovesnost nepreklicno uvrstila med najbolj seksi olimpijske začetke vseh časov.