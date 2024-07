V Parizu je napočil čas za prvi slovenski vrhunec, morda tudi odličje

Uvodni konec tedna na olimpijskih igrah v Parizu je Slovencem najprej prinesel nekaj sobotnih razočaranj, sledilo je bolj optimistično nedeljsko nadaljevanje, na pariškem nebu se je znova pokazalo tudi sonce. Ogrevanja je konec, že danes bo v vodnem stadionu na jezeru Vaires-sur-Marne v predmestju francoske prestolnice Slovenija prvič v igri za kolajno, z brzicami bo poskušal čim bolje opraviti prvak iz Tokia Benjamin Savšek.

»V žepu že imam zlato odličje, zato bom tokrat lahko bolj sproščen, a želim v zbirko dodati še kakšno kolajno,« napoveduje Savšek, ki je bil v kvalifikacijah še nekoliko zadržan, danes (prva vožnja ob 15.30, druga 17.30) pa bo moral veslati na polno. V objektu na jezeru, zgrajenem za olimpijske igre, ki je priljubljena točka za poletno osvežitev Parižanov, tekme pa gosti že od leta 2019, vlada odlično vzdušje tudi na tribunah. Domačini bučno podpirajo v kvalifikacijah odličnega Nicolasa Gestina, ki ga Savšek vidi kot enega glavnih konkurentov, o svojih možnostih pa dodaja: »Nekje v ozadju je misel na to, da poskušam ponoviti zmago iz Tokia. Jasno, da bi bil zadovoljen tudi z bronasto kolajno, to so olimpijske igre, o tem sanja vsak športnik.«

Janja Garnbret z zlatim odličjem iz Tokia. Foto Maxim Shemetov/Reuters

V tem tednu nas čaka še nekaj zelo zanimivih nastopov, v torek bo na tatami stopila Andreja Leški, ki je v kategoriji do 63 kilogramov med najboljšimi judoistkami sveta in sodi v krog kandidatk za odličja. Visoke cilje imajo tudi kajakaši, ki bodo brzice premagovali v drugem delu tedna – Eva Alina Hočevar v sredo, Peter Kauzer v četrtek. Dvoboje v skupinskem delu nadaljujejo tudi vse tri slovenske ekipe na OI, moška odbojkarska reprezentanca bo skupinski del sklenila v petek s tekmo proti Franciji. Naslednji konec tedna pa bodo v ospredju kolesarji, ki tudi brez Tadeja Pogačarja ne bodo prišli v Pariz le sodelovat.

Nadaljujejo se tudi tekmovanja v bazenu, na delu bo prvo ime slovenske reprezentance Neža Klančar, v drugem delu olimpijskih iger pa bodo v ospredju slovenski atleti ter Janja Garnbret. Visoko postavljena letvica petih kolajn iz Tokia vsem Slovencem predstavlja izziv in motiv, da tudi pod pariškimi olimpijskimi krogi posežejo po zvezdah.