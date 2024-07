Slovenski loparji v Parizu lovijo še kakšen odmeven skalp

V nadaljevanju preberite:

Slovenska namiznoteniška ekipa si za prikazano na prvi tekmovalni dan zasluži zelo visoko oceno. Ne še čisto desetko, Darko Jorgić priznava, da lahko igra še precej bolje, a je 18. igralec sveta in 13. nosilec olimpijskega turnirja Singapurca Isaaca Queka kljub temu odpravil s 4:2 v nizih. Veliko večje presenečenje je pripravil Deni Kožul, ki v prvem posamičnem nastopu na OI ni imel težav s tremo, favoriziranega Indijca Sharathoma Kamala Achanto je odpravil z enakim izidom kot Jorgić. Skupaj prva loparja slovenskega namiznega tenisa snujeta še ekipno presenečenje.

Pred tremi leti v Tokiu je Jorgić z uvrstitvijo v četrtfinale spisal eno lepših slovenskih zgodb, v Parizu se mu je v posamični konkurenci pridružil še Kožul. »Tekme v prvem krogu olimpijskega turnirja so vedno zahtevne, na favoritih je velik pritisk, na drugi strani so tekmeci sproščeni in zato se zgodijo presenečenja,« pojasnjuje Jorgić, ki je med čakanjem na svoj nastop pospremil Kožulovo morda najboljšo predstavo v karieri.

Takšne publike Kožul še ni videl

V preteklosti je bil pritisk po vodstvu za Kožula večkrat usoden, tokrat pa je ob vodstvu s 3:1 ohranil hladno glavo in tekmo mirno pripeljal do konca. »Večkrat se mi je že zgodilo, da sem postal jezen, ko sem po vodstvu začel igrati slabše, na ta način sem v karieri izgubil številne tekme. A tokrat sem ohranil mirne živce in jo odločil v svojo korist. Verjel sem v svoje možnosti, če prideš na veliko tekmovanje, moraš biti samozavesten,« je pojasnil 27-letnik. Izkušnja olimpijskega turnirja je bila zanj nekaj posebnega, v Tokiu je nastopil z ekipo, tokrat prvič tudi kot posameznik. »To so sanje vsakega športnika, da igra pred takšno publiko, pred 6500 gledalci še nikoli v karieri nisem igral. Bilo je zelo bučno, morda sem zato izgubil tudi kakšno točko, ker se je težko zbrati, a je bil to res pravi užitek,« je bil nad razprodanimi tribunami dvorane v južnem Parizu, ker so gledalci pripravili pravo nogometno vzdušje, navdušen Kožul.