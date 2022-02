Kdo so Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos

Peter Prevc, Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc so prinesli Sloveniji sedmo kolajno na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu. Kdo so smučarski skakalci, ki so v ekipni tekmi na veliki skakalnici zaostali le za Avstrijci in tako obogatili svojo zbirko s srebrnimi kolajnami?

Peter Prevc

- rojen: 20. septembra 1992

- višina: 177 cm

- klub: Triglav Kranj

- gl. trener: Robert Hrgota

Peter Prevc FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Najboljše uvrstitve na olimpijskih igrah :

1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe

2. mesto, Soči 2014, srednja skakalnica

2. mesto, Peking 2022, velika skakalnica, ekipna tekma

3. mesto, Soči 2014, velika skakalnica

Osebni rekord 250 metrov:

- svetovni rekord: 250 m, 14. februar 2015, Vikersund;

- skupna zmaga v svetovnem pokalu: 2015/16;

- novoletna turneja štirih skakalnic: 2015/2016;

- rekordnih 15 zmag v eni sezoni svetovnega pokala (2015/16);

- hobiji: pohodništvo, čas z družino;

- zadnja knjiga ali film: Stebri zemlje, Ken Follet;

- navdihujoč citat: "Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal."

- naj hrana ali pijača: testenine, pica, rdeče meso.

Cene Prevc

- rojen: 12. marca 1996

- prebivališče: Dolenja vas v Selški dolini

- višina: 170 cm

- poklic: študent Biotehniškega centra Naklo

- klub: Triglav Kranj

- gl. trener: Igor Medved

Cene Prevc FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Najboljše uvrstitve na olimpijskih igrah :

- 2. mesto, Peking 2022, ekipna tekma, velika skakalnica

- 12. mesto, Peking 2022, velika skakalnica

Osebni rekord 232,5 metrov:

- osebni rekord: 232,5 m, Planica 2021;

- izid sezone: 3. mesto, Willingen 2022, 1. mesto Willingen 2022, mešane ekipe;

- zadnja knjiga ali film: Rajko Bernik - Tehnika v kmetijstvu, Traktor (za šolo);

- naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: verjetno elektronska plesna glasba, posluša pa skoraj vse; trenutno najljubši komad je Joker Out - Barve oceana;

- naj hrana/pijača: nekaj novega, da ga preseneti, česar že dolgo ni jedel. "Če pa bi moral izbrati eno jed do konca življenja, bi bile to testenine. Pijača: čaj;

- hobiji: planinstvo, peka, kuhanje, woop-aktivnosti ...

- moto/navdihujoč citat: "Vse se da, če se hoče. Če ne gre, vprašaj samega sebe, res storiš VSE, kar lahko?"

- kaj bi počel, če ne bi bil športnik: "Trenutno se ukvarjam še s šolo, drugače pa se vidim kje v raziskovalnih vodah, tudi marketing, management, organizacija, gostinske in turistične dejavnosti, učne inštrukcije, uvoz ... veliko stvari je, v katere me vleče, bo bolj težava, kaj izbrati po karieri."

Timi Zajc

- rojen: 26. aprila 2000

- prebivališče: Hramše, Kranj

- višina: 170 cm

- klub: Ljubno BTC

- gl. trener: Robert Hrgota

- discipline na OI: posamično, ekipno, mešane ekipe

Timi Zajc FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Najboljše uvrstitve na olimpijskih igrah :

1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe

2. mesto, Peking 2022, velika skakalnica, ekipna tekma

6. mesto, Peking 2022, velika skakalnica

Osebni rekord 240 metrov:

- osebni rekord: 240 m, Planica 2019;

- izid sezone: 3. mesto, Engelberg, 1. mesto, Zakopane, ekipno; 1. mesto, Willingen, mešane ekipe;

- športna idola: Gregor Schlierenzauer, Valentino Rossi;

- hobiji: motokros.

Lovro Kos

- rojen: 23. julija 1999

- prebivališče: Rudnik pri Moravčah

- klub: SSK Ilirija

- gl. trener: Igor Medved

- discipline na OI: posamično, ekipno, mešane ekipe

Lovro Kos FOTO: Matej Družnik

Najboljše uvrstitve na olimpijskih igrah :

2. mesto, Peking 2022, ekipna tekma, velika skakalnica

11. mesto, Peking 2022, velika skakalnica

Osebni rekord 236 metrov:

- osebni rekord: 236 m, Planica 2021;

- izid sezone: 3. mesto, Garmisch-Partenkirchen, 1. mesto, Zakopane, ekipno;

- novoletna turneja: končno 7. mesto v sezoni 2021/22;

- posebnost: sam si šiva skakalne drese;

- zadnja knjiga ali film: Disneyjev Naš Čarobni svet (orig. Encanto);

- naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: Train - Paul Kalkbrenner ;

- naj hrana/pijača: Oki doki skuta / redbull;

- moto/navdihujoč citat: "Pričakuj razočaranje in ne boš razočaran."