Na olimpijskih igrah vedno manj okužb, v petek osem

V petek so med rednimi dnevnimi testiranji znotraj olimpijskega mehurčka potrdili osem novih okužb, v štirih primerih je šlo za športnike in člane ekip. Vsak dan opravijo skupaj več kot 71.000 testiranj. Udeleženci iger so popolnoma ločeni od lokalnega prebivalstva, kar velja tako za športnike kot druge člane ekip in novinarje. Da bi kar najbolj zajezili širjenje virusa, morajo vse osebe znotraj mehurčka dnevno opraviti test PCR.

Med prišleki na letališče v povezavi z olimpijskimi igrami, teh je bilo v petek skupaj 81, tokrat ni bil nihče okužen. Petek je bil četrti dan iger zapored, ko je bilo število vseh potrjenih okužb enomestno.

Organizatorji iger so doslej v času od 23. januarja skupaj potrdili 426 primerov okužbe z novim koronavirusom. Vse okužene odpeljejo v osamitev v ločen izolacijski hotel. Tega lahko ob negativnem testu PCR zapustijo po desetih dneh oz. lahko tudi prej, če predložijo dva negativna testa v razmaku najmanj 24 ur.

»Zdaj opažamo, da več ljudi prihaja iz izolacije, kot pa jih gre v izolacijo,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal predsednik strokovne zdravstvene komisije iger Brian McCloskey. »To nam je všeč, vendar to ne pomeni, da smo zadovoljni, saj ob koronavirusu ne moreš biti nikoli zadovoljen,« je dodal.