Ruska umetnostna drsalka uporabila prepovedano zdravilo

Petnajstletna zvezdnica umetnostnega drsanja Kamila Valijeva, ki je ta teden popeljala Ruse do ekipnega zlata na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, je bila pred igrami pozitivna na prepovedano zdravilo za srce, poročajo ruski mediji. Pozitiven test bi lahko Ruse stal ekipnega zlata in ogrozil tudi nastop Valijeve na posamični tekmi v torek.

Vzorec je oddala pred zmago na januarskem evropskem prvenstvu, je poročal časnik RBC. Pri umetnostni drsalki so po poročanju časnika Kommersant potrdili navzočnost zdravila trimetazidin, metaboličnega sredstva, ki se predpisuje za zdravljenje angine in vrtoglavice. Svetovna protidopinška agencija ga je prepovedala, ker lahko poveča učinkovitost pretoka krvi in prispeva k vzdržljivosti.

Še naprej brez komentarja

Po navedbah medijev je bil ta test vzrok za zamudo pri podelitvi kolajn v ekipnem tekmovanju. Rusi, ki zaradi dopinškega škandala na igrah v Sočiju leta 2014 nastopajo v Pekingu pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja, so osvojili zlato odličje v ekipni konkurenci, drugo mesto je pripadlo ZDA, tretje pa Japonski. Vendar so slovesno podelitev umaknili z dnevnega reda.

Tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams je v sredo kot vzrok za zamudo pri podelitvi kolajn navedel »pravno posvetovanje« z vodilnim organom tega športa, Mednarodno drsalno zvezo. »Vpleteni so športniki, ki so osvojili kolajne,« je takrat dejal, več podrobnosti pa ni navedel.

V četrtek je Adams poročanje medijev, da naj bi bil vzrok za zamudo pri podelitvi kolajn primer dopinga, označil za špekulacije. »Ne bomo komentirali vseh mogočih špekulacij,« je dejal in dodal, da bi bilo neprimerno, če bi komentirali še nedokončan pravni postopek.

Spomnil je, da Mok vse dopinške teste in odločitve o morebitnih sankcijah preda Mednarodni agenciji za dopinške teste (Ita) in Mednarodnemu športnemu razsodišču (Cas). Ali bo odločitev o podelitvi kolajn znana še pred zaključkom zimskih olimpijskih iger 20. februarja, Adams ni znal povedati.

»Prosimo in upamo na potrpljenje in razumevanje vseh prizadetih športnikov,« je dejal. Težava pri tem je, da morajo vsi udeleženci olimpijskih iger iz tujine zaradi strogih protikoronskih ukrepov zapustiti Kitajsko najpozneje v dveh dneh po svojem zadnjem nastopu. Če bi Ruse diskvalificirali, bi bronasto kolajno lahko osvojili Kanadčani.