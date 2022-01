Bivališča športnikov spominjajo na močno varovana območja

Že uvodne izkušnje prvih športnikov in njihovih spremljevalcev, ki so pripotovali na Kitajsko, kažejo, da bodo na največji zimski športni prireditvi, za katero bodo zeleno luč v petek slovesno prižgali na pekinškem narodnem stadionu oziroma v tako imenovanem Ptičjem gnezdu, do 20. februarja občutili le malo olimpijskega duha. Bati se je, da bodo igre zgolj same sebi namen.

Pod izjemno strogimi varnostnimi ukrepi, kakršne si navadni smrtniki težko predstavljamo, so minuli četrtek odprli vrata v vse tri olimpijske vasi. Osrednja kajpak stoji v Pekingu, preostali dve pa ob tekmovališčih v Yanqingu in Zhangjiakouu, ki sta od kitajske metropole oddaljeni 75 oziroma 180 kilometrov. Kot je poročala tamkajšnja nacionalna televizija, je uvodni dan svoje sobe zasedlo skoraj 400 udeležencev tekmovanj iz več kot dvajsetih držav.

Pravico do nastopov na OI si je sicer zagotovilo več kot 2800 športnikov in športnic iz 92 držav. Koliko jih bo dejansko nastopilo na katerem od tekmovališč v Pekingu, Yanqingu ali Zhangjiakouu, pa je veliko vprašanje, saj prireditelji iz dneva v dan dobijo več pozitivnih primerov na testu za covid-19, ki jih opravijo na letališču. Tako so, denimo, ob prihodu brez simptomov »ujeli« tudi slovenskega deskarskega šampiona Žana Koširja in serviserja ekipe Darka Centriha ter ju odpeljali v poseben hotel za okužene. Hladno prho je včeraj doživel tudi smukač Martin Čater, ki je zaradi pozitivnega testa že ostal brez olimpijskega nastopa, za katerega se je – tako kot vsi športniki – bolj ali manj načrtno pripravljal dolga štiri leta ali še dlje.

»Ukrepi proti širjenju zloveščega virusa in strog nadzor so najpomembnejša naloga pristojnih v olimpijskih vaseh,« je zatrdil Shen Qianfan, direktor upravnega odbora olimpijskih vasi pri prireditvenem odboru Peking 2022. Kot so zaupali nekateri športniki, njihova bivališča spominjajo na močno varovana območja, v katerih je točno določeno, kje se lahko gibljejo. Stran od vasi in prizorišč ne smejo narediti niti koraka.

Pravico do nastopov ima več kot 2800 športnikov iz 92 držav. FOTO: OKS

Kakor ugotavljajo številni poročevalci z vsega sveta, ne gre toliko za to, da bi prireditelji zaščitili udeležence pred okužbo z novim koronavirusom, ampak želijo predvsem preprečiti, da bi tuji gostje s seboj v državo prinesli covid-19. Na Kitajskem so se sicer zelo uspešno spopadli s pandemijo – v četrtek so, denimo, v vsej deželi našteli vsega 25 okužb, od teh le pet v 20-milijonskem Pekingu!

»To bo kot eno velikansko taborišče,« je v pogovoru za Olimpijsko prilogo Dela in Slovenskih novic pekinške razmere slikovito opisala naša nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič, dobitnica nepozabne bronaste kolajne v sprintu leta 2010 na OI v Vancouvru oziroma Whistlerju.

V četrtek so odprli vrata v vse tri olimpijske vasi v Pekingu, Yanqingu ali Zhangjiakouu. FOTO: OKS

Tudi nemški skakalni as Markus Eisenbichler je precej kritičen do tega, da bo največja športna prireditev v Pekingu. »Olimpijske igre preprosto ne sodijo tja! A na koncu koncev smo mi športniki, in ne politiki. Na žalost nimamo nobenega vpliva na to, kdo bo gostil tekmovanje, čeprav bi morali – vsaj tako mislim – upoštevati tudi naše mnenje,« je poudaril 30-letni Bavarec in v isti sapi pribil, da so OI njegov veliki cilj, zato ni pomislil na to, da bi jih izpustil.

»Pri tem ne gre le zame osebno, temveč se zavedam, da predstavljam Nemčijo. In če si eden od najboljših športnikov v državi, se spodobi, da potuješ tja in se boriš za kolajne,« je Eisenbichler še dejal o OI, na katerih bodo morali športniki najprej premagati vse teste, preden se bodo lahko začeli spogledovati z lovom na žlahtne kovine …