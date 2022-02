Prva ura resnice za naše orle

Danes se ponuja nova priložnost za visoke uvrstitve Slovencev na 24. zimskih olimpijskih igrah v Pekingu. V središču pozornosti boso skakalci, ki so prvo posamično tekmo začeli ob 12. uri.

V slovenski postavi so Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos. Slovenci sicer v kvalifikacijah niso blesteli, najvišje je bil Lanišek na 15. mestu. Že po treningih pa je brez kvalifikacij na srednji skakalnici ostal Cene Prevc. V poskusni seriji sta le Lanišek in Marius Lindvik preskočila 100 m.

Peter Prevc ima največ izkušenj z olimpijskimi nastopi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

V kvalifikacijah je bil najboljši Lindvik. Prevc bo danes nastopil s številko 33. Kos ima 37, Zajc 39 in Lanišek 46. Glavni favoriti so Rjoju Kobajaši, Lindvik, Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud in Karl Geiger, vendar je konkurenca zelo izenačena. Med kandidati za najvišja mesta so vsi štirje slovenski orli.

Za spodbudo Slovencem bo sobotna prva tekma v skakalnem centru Zhangjiakou, kjer sta si olimpijsko zlato in bron priskakali Urša Bogataj in Nika Križnar.