V Peking tudi Kotnikova in dodaten tekaški član

Slovenska olimpijska odprava za Peking bi utegnila biti večja za eno deskarsko ime. Slovenija je namreč v 2. krogu dobila kvoto tudi za nastop ene tekmovalke v deskarskem paralelnem veleslalomu, to naj bi bila Gloria Kotnik. Njen nastop mora v naslednjih dnevih potrditi še Olimpijski komite Slovenije, a deskarji v tem ne vidijo nobenih težav.

»Težava Kotnikove je bila, da je celotno lansko sezono izpustila. Tako smo v prvem krogu ostali brez kvote, a ko so jo nekateri vrnili, smo jo v drugem krogu dobili. Ne bi hotel reči, da je stvar zaključena, o tem odločajo drugi, a res ne vidim ovire, da bi se to tudi zgodilo,« je dejal glavni trener slovenske reprezentance Izidor Šušteršič, ki bo, če bo vse tako, kot si želi, poleg Žana Koširja, Tima Mastnaka in Roka Marguča popeljal tudi žensko predstavnico.

»Čeprav morebiti rezultati v sezoni niso takšni, kot smo jih pričakovali, smo še vedno na dobri poti, vse je napeljano tako, da v Pekingu dosežemo vrhunski rezultat,« je pred odhodom na Kitajsko optimistično razpoložen Šušteršič. Poleg tekmovalcev v paralelnih disciplinah, bosta v Pekingu nastopila tudi deskarja prostega sloga Tit Štante in olimpijska debitantka Urška Pribošič, ki pa tako visokih rezultatskih pričakovanj, kot ji imajo alpinci, nimata.

Tekačem dodatna kvota za ZOI

Mednarodni olimpijski komite je Sloveniji ponudil dodatno kvoto za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu tudi za smučarje tekače. Vodstvo tekaških reprezentanc bi tako na najlepši način rešilo zagato, saj je imelo zdaj osem kvot in deveterico tekmovalcev z doseženo normo, vabilo pa ji omogoča, da na igre pošlje vseh devet reprezentantov. To so Anamarija Lampič, Eva Urevc, Anja Mandeljc, Anita Klemenčič in Neža Žerjav v ženski konkurenci ter Miha Šimenc, Vili Črv, Janez Lampič in Miha Ličef v moški. Formalno mora nastop vse deveterice potrditi tudi OKS.