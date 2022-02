Robert Hrgota: Ocene prenizke za takšen skok

Slovenska skakalna odprava na olimpijskih igrah v Pekingu je bila danes blizu tretje kolajne v skakalnem centru Zhangjiakou. Glavni trener skakalcev Robert Hrgota je prepričan, da bi moral dobiti na koncu četrtouvrščeni Peter Prevc višje sodniške ocene za svoj drugi skok, kar bi pomenilo odličje bronastega leska.

Selektor slovenskih skakalcev ni mogel zadrževati razočaranja ob razpletu posamične tekme na srednji skakalnici. Predvsem so ga zmotile sodniške ocene. Sam jih je med deljenjem pohval svojim varovancem videl drugače.

»Pohvalil bi predvsem Petra z dvema vrhunskima skokoma. Timi Zajc je vrhunsko skočil v drugo, Anže Lanišek je opravil dva zelo dobra skoka, a z manjšimi napakami. Z malo več sreče bi se lahko tudi Timi in Anže danes borila za kolajne. Na koncu žal četrto mesto po sodniških napakah ... Mislim, da bi si Peter danes zaslužil kolajno. Škoda igre desetink oziroma pol točke, ki ni šla v našo korist. Nehvaležno četrto mesto,« je, kot je poročala STA, dejal Hrgota v prvem odzivu v mešani coni.

Peter Prevc je bil razočaran s četrtim mestom. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Sodniške napake je obrazložil takole: »Ocene so bile prenizke za takšen skok.« Odgovoril je tudi na podvprašanje o ocenah, ki bi si jih 29-letnik zaslužil. »Pol točke pri vsakem sodniku, brez problema,« je bil jasen. Prevc je od kitajskega, ameriškega in ruskega sodnika prejel po 18 točk, od norveškega in avstrijskega 18,5 točke. Po pristanku je naredil telemark.

Vseeno se je Hrgota še za trenutek pomudil pri predstavi Petra Prevca na največji tekmi te sezone. »To počnejo šampioni, in sicer takrat, ko je to najbolj potrebno. Vemo, kaj je Peter doslej dosegel in kaj lahko doseže. Drugače bi se zdajle pogovarjali, če bi imel medaljo okoli vratu. Zame je to četrto mesto vseeno kot medalja. Hvaležen sem, da se je boril, da je premagal krizo ter je danes tu, kjer je. Žal na četrtem mestu, ampak še enkrat odličen rezultat.«

Smo glavni favoriti na tekmi mešanih ekip

Pozornost je hitro usmeril tudi na ponedeljkovo tekmo mešanih ekip. Od vloge favoritov Hrgota ne beži. »Vemo, da smo zelo močni, da smo glavni favoriti. Verjamem, da vsi pričakujejo od nas zlato kolajno. Na nas je, da se s tem ne obremenjujemo ter se zberemo, kot smo se danes na to tekmo. S takšnimi skoki nas ne sme nič skrbeti,« je odločen prvi mož stroke.

Peter Prevc je našel vrhunsko formo. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Do konca iger slovensko vrsto po ponedeljku čakata še dve preizkušnji na veliki skakalnici, a o tem Hrgota ne razmišlja. »Iskreno, zdaj težko razmišljamo o veliki skakalnici. Jutri imamo mešano ekipno tekmo, kjer se bomo borili za odličja. Okvirni načrt je bil pripravljen, osredotočenost pa je zgolj na ponedeljkovi tekmi, potem pa jutri plan za naprej.«

Zgoščen ritem tekem tako na OI kot v celotni sezoni poprej ne bi smel zmotiti njegovih varovancev. »Enkrat, ko si v ritmu, si v ritmu. To je treba izkoristiti. Pogoji so enaki za vse. Celo sezono smo vedeli, kakšen bo ritem. Na to smo se pripravljali. Ali je tekma jutri ali čez pet dni, je povsem vseeno. Mi moramo na tekmi pokazati, kar znamo in tempirati formo,« je še prepričan glavni trener.