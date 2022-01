Žan Košir ob prihodu na Kitajsko takoj v samoizolacijo

Četrtkov prihod v olimpijsko vas v Zhangjiakouu na Kitajskem ni bil povsem miren za del slovenske olimpijske reprezentance, ki je ostala brez alpskega deskarja Žana Koširja. Ta je bil s serviserjem Darkom Centrihom pozitiven na okužbo z novim koronavirusom. Košir bi moral skupaj z alpsko smučarko Ilko Štuhec tudi nositi slovensko zastavo na odprtju iger, ki je na sporedu 4. februarja na štadionu Ptičje gnezdo v Pekingu.

»Ob prihodu na Kitajsko je ekipa sledila protokolom organizatorjev ter opravila vse postopke, med drugim tudi obvezno testiranje na koronavirus. Včeraj zvečer smo od organizatorjev prejeli obvestilo, da je bil med pozitivnimi potniki tudi Žan Košir. Vodstvo olimpijske reprezentance je sledilo navodilom organizatorja ter športnika izoliralo. V poznih večernih urah je sledil ponovni test, ki je danes ob 10. uri zjutraj po lokalnem času potrdil okužbo z novim koronavirusom,« so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Zaenkrat brez simptomov

»Sedaj sledi obvezni protokol, ki narekuje izolacijo športnika v posebnem hotelu, opremljenim z internetom, telovadnico, prostori za športnike in prostočasnimi aktivnostmi. Športnik mora ostati v izolaciji, v kolikor ne kaže nobenih simptomov, dokler dva PCR-testa ne pokažeta negativnega izvida v razmaku najmanj 24 ur. Sicer se športnik počuti dobro in zaenkrat ne kaže nobenih simptomov. Rezultata ponovnega testa še nismo prejeli,« so dodali.

Sedemintridesetletni Tržičan je med najuspešnejšimi slovenskimi zimskimi olimpijci in še vedno velja za enega najboljših deskarjev v alpskih disciplinah na snegu. V svetovnem pokalu tekmuje s svojo ekipo, ki jo tudi vodi. Na igrah leta 2014 v Sočiju je osvojil srebro v paralelnem slalomu ter bron v paralelnem veleslalomu, v Pjongčangu štiri leta kasneje pa je bil bronast v paralelnem veleslalomu.

Kvalifikacije moških v paralelnem veleslalomu, v katerem bodo Slovenijo zastopali Košir, Tim Mastnak in Rok Marguč, so na sporedu v torek, 8. februarja.