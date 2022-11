Adžić in dekleta v boj z velikimi vzornicami

Slovenske rokometašice so z odliko opravile svoje delo v dosedanjem delu evropskega prvenstva v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Po štirih tekmah so v resnih kombinacijah za preboj na najbolj prestižne tekme, pred njimi pa sta še dva zahtevna dvoboja. V ponedeljek jih čakajo imenitne Norvežanke, dva dni kasneje pa še Madžarke.

Slovenskim rokometnim prvokategornicam je sistem tekmovanja na letošnjem zaključnem turnirju stare celine omogočil celo tridnevni premor in temeljito pripravo za odločilni bitki v glavnem delu tekmovanja. Pred zadnjima dvobojema so v skupinskem delu v Celju premagale Danke in Srbkinje ter izgubile proti Švedinjam, po selitvi v Ljubljano pa so v četrtek na kolena položile še Hrvatice.

Ana Gros, Amra Pandžić, Elizabeth Omoregie in druge slovenske rokometne junakinje so si zdaj dodobra napolnile svoje baterije za odločilna obračuna. V igri je velik vložek, izdatna bera točk proti Norvežankam in Madžarkam bi jim prinesla celo uvrstitev v polfinale ali tekmo za končno peto mesto. Doslej najboljši slovenski dosežek z evropskega prvenstva je bil na Madžarskem 2004, kjer so Tanja Oder, Anja Frešer in druge pod vodstvom Roberta Beguša zasedle 9. mesto.

Slovenke pred ponedeljkovim dvobojem z osemkratnimi evropskimi prvakinjami in branilkami naslova s prvenstva na Danskem 2020 napovedujejo novo srčno predstavo. Skandinavke so absolutne favoritinje tega obračuna, po njihovem »sprehodu« v skupinskem delu tekmovanja, kjer so visoko premagale Hrvatice z 32:23, Švicarke z 38:21 in Madžarke z 32:22, so v svojem prvem enakovrednem dvoboju na letošnjem turnirju v soboto ukanile še Švedinje s 27:25.

Elizabeth Omoregie bo tudi v nadaljevanju prvenstva močan adut slovenske vrste. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Norveška? Če sem iskren, polovico svoje trenerske kariere sem posvetil njej. Izjemno spoštujem njen celoten sistem in razumevanje rokometa,« je na zadnjem medijskem dogodku pred ponedeljkovo tekmo uvodoma dejal slovenski selektor Dragan Adžić.

»Ko sem prevzel slovensko reprezentanco, sem glavno pozornost namenil naši igri v obrambi, tudi na tekmi proti Norveški bo to najbolj pomemben dejavnik. Na zadnjih štirih tekmah so moje varovanke dokazale, da se lahko kosajo z najboljšimi in na trenutke igrajo celo boljše od svojih tekmic. Med ponedeljkovo tekmo moramo ostati stabilni, ne smemo si privoščiti napak in prevelikih nihanj. Veselim se te tekme,« je dodal Adžić.

Med najbolj izpostavljenimi slovenskimi rokometašicami na letošnjem turnirju je Elizabeth Omoregie, ki je imela pred dvobojem s Hrvaticami določene zdravstvene težave, v ponedeljek pa bo nared za boj z rokometnimi silakinjami iz Norveške.

»Norveško izjemno spoštujem, a menim, da gre za reprezentanco, ki jo lahko premagamo. Na bližnji tekmi bo večji pritisk na strani Norvežank, ki morajo zmagati, mi pa moramo prikazati našo najboljšo igro. Na tekmi z Dankami smo dokazale, da znamo in zmoremo. Tekme ne smemo začeti s strahom, naša primarna naloga pa bo, da ustavimo norveško sijajno zunanjo vrsto,« pravi Omoregie.