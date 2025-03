Adžićeve izbranke dobile tekmice za EP; čas, da padejo Nemke

Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na naslednjem evropskem prvenstvu, ki bo decembra 2026, borila v skupini 3 z Belgijo, Severno Makedonijo in Nemčijo. Izbranke Dragana Adžića so tekmice dobile na današnjem žrebu, prvi kvalifikacijski cikel bo na sporedu med 15. in 19. oktobrom.

Slovenke se bodo takrat doma najprej pomerile z Belgijo, nato pa gostovale pri Severni Makedoniji. V drugem ciklu jih med 4. in 8. marcem čakata tekmi z Nemčijo, v tretjem delu med 8. in 12. aprilom pa povratni tekmi z Belgijkami in Makedonkami.

»Z Nemčijo imamo v bližnji preteklosti negativne izkušnje, kar bo zagotovo dodaten motiv, da jo končno premagamo. Severna Makedonija je v procesu z novim mladim trenerjem in bo zagotovo zahtevala kakovostno analizo ter pripravo, medtem ko Belgija že dolgo ni na ravni, da bi se uvrščala na največja tekmovanja. Verjamem, da bo naša nova generacija igralk okusila igranje na evropskem prvenstvu in da bo na vsaki kvalifikacijski tekmi na visoki ravni izpolnjevala vse zadane naloge,« je za RZS dejal selektor Adžić.

Nemčija je v zadnjem obdobju dobila vse tri medsebojne tekme. Najprej je bila boljša v Neu Ulmu na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Parizu (31:25), nato tudi v francoski prestolnici (41:22), po pomladitvi ekipe pa se je Slovenija z njo pomerila tudi decembra na zadnjem EP (35:16).

S Severno Makedonijo so Slovenke nazadnje igrale leta 2022 na evropskem pokalu, Slovenke so tedaj dobile oba dvoboja - v Celju z 29:28, v Skopju pa s 27:20. Z Belgijkami, ki še niso nastopile na katerem od velikih tekmovanj, pa slovenska vrsta izkušenj še nima.

EP bo med 3. in 20. decembrom 2026 prvič v zgodovini gostilo pet držav, sogostiteljice so Poljska, Romunija, Češka, Slovaška in Turčija. Ker so si poleg njih z medaljo na zadnjem EP mesto zagotovile še Norveška, Danska in Madžarska, je na tekmovanju prostih še 16 mest. Tja se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci vsake izmed šestih kvalifikacijskih skupin ter štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance celotnih kvalifikacij.

Slovenske rokometašice bodo lovile deseti nastop na EP. Najvišje so se zavihtele leta 2022, ko so na domačem tekmovanju zasedle osmo mesto, lani pa so bile s pomlajeno ekipo desete.