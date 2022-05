Častno slovo Velenjčanov od Evrope

Rokometaši Gorenja so končali evropsko sezono, v kateri so navdušili in presegli pričakovanja, vendar jim veliki met, uvrstitev na sklepni turnir evropske lige ni uspel. Benfica je bila v četrtfinalu premočna, povratna tekma v Rdeči dvorani se je končala s 27:27 (11:15).

Gorenje : Benfica 27:27 (11:15) Rdeča dvorana, gledalcev 1200, sodnika: Brkić in Jusufhodžić (Avstrija).

Gorenje: Panjtar, Taletović 1, Haseljić 4, Tajnik 1, Pajt 1 (1), Starc, Miklavčič 1, Drobež 2, Sokolič 4 (2), Verdinek 8 (1), Šiško 2, Grmšek 2, Slatinek Jovičić, Mlivić, Predović 1, Ravnikar; Benfica: Ferrer, Capdeville, Keita, Kallman 5, Moreira 3, Moreno 1, Martins, Hernandez 2, Rahmel 3, Kukić 2, Grigoras 4, Ferreira 1, Kljun 1, da Silva 1, Đorđić 4 (1), Perreira; sedemmetrovke: Gorenje 6 (4), Benfica 1 (1); izključitve: Gorenje 6, Benfica 4.

Ekipa trenerja Zorana Jovičića, ki je pred tem v osmini finala izločila francoski Nimes, pred tem pa v skupinskem delu vzela mero ekipam, kot so Nexe Našice, La Rioja, Aix in Sävehof, ni zmogla nadoknaditi sedmih golov zaostanka iz Lizbone (29:36), kjer je bil usoden drugi polčas.

Velenjčani so se uvrstili med osem najboljših v evropski ligi. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Tudi na revanši so bile ose večji del tekme v zaostanku, na koncu pa jim je skoraj uspel preobrat, v zadnjo minuto so krenile z vodstvom za gol in napadom, toda niso ga izkoristile, nakar je nekdanji član Celja Pivovarne Laško Tadej Kljun postavil končni izid. Strel Domna Tajnika v zadnji sekundi je vratar ubranil.

Najboljši strelec pri slovenskih prvakih je bil Matic Verdinek z osmimi goli. Velenjčane čakajo še tri tekme lige NLB, v kateri ne bodo ubranili naslova, sredi maja pa tudi zaključni turnir pokala Slovenije, v katerem se bodo v polfinalu v Slovenj Gradcu pomerili s Celjani.