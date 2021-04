Celjani vsaj malce ceneje prodali kožo

PSG : Celje Pivovarna Laško 31:24 (14:12) Dvorana Stade Pierre de Coubertin, brez gledalcev, sodnika: Duarte Santos in Fonseca (Portugalska).

PSG: Gerard, Genty, Steins 4, Keita, Krištopans 1, Kounkoud 1, Sole Sala 2, Toft Hansen, Remili 5 (1), Grebille 1, Syprzak 4, Karabatić 3, Morros de Argila, Prandi 3, Nahi 7; Celje Pivovarna Laško: Vujović, Gaberšek, Mazej, Dragašević 1, Razgor 1, Marguč 1 (1), Grošelj 5, Poteko, Čepić 2, Kodrin, Horžen 6, Kljun 1, Mlakar 2, Leban, Novak 3 (1), Načinović 2; sedemmetrovke: PSG 3 (1), Celje Pivovarna Laško 3 (2); izključitve: PSG 4, Celje Pivovarna Laško 6.

Pari četrtfinala lige prvakov so Nantes - Veszprem, Kiel - PSG, Meškov Brest - Barcelona in Aalborg - Flensburg.

Celjska obramba je delovala bolje kot pred tednom. FOTO: Uroš Hočevar

Po porazu s 13 goli v svojem Zlatorogu so rokometaši Celja Pivovarne Laško le malce dražje prodali kožo Paris Saint-Germainu na povratni tekmi osmine finala lige prvakov. Bilo je 24:31, slovenski prvaki so se poslovili od Evrope s skupnim izidom 48:68.V zasedbi trenerjasta bila v Franciji najboljša strelca mladas šestimi ins petimi goli.je zbral 10 obramb.Kljub temu, da so bili Celjani na drugi tekmi precej bližje francoskim tekmecem, so na koncu prevladale pariške izkušnje in predvsem kakovost. Dvoboj po prvi tekmi, ki jo je PSG dobil za 13 golov, ni imel pretiranega tekmovalnega naboja, so se pa slovenski rokometaši večji del tekme pogumno borili proti velikanu svetovnega rokometa in vknjižili poraz za sedem golov.Celjsko moštvo je lahko za povratno tekmo znova računalo nain. Je pa prvi hitro naletel na težave z izključitvami, saj je imel po 11 minutah na računu že dve. Francozi so imeli ves čas majhno prednost, četudi so nekajkrat pred vrati nonšalantno zapravljali stoodstotne priložnosti. Celjani so se na podlagi tega po 17 minutah približali na vsega gol razlike (7:8).Kasneje so domači malce stopili na plin, si priigrali nekaj golov prednosti, a so sproščeni Celjani ohranjali stik s slovito zasedbo iz francoske prestolnice. Po 30 minutah je zaostanek znašal le dva gola (12:14).Dvakrat so se v drugem polčasu Celjani približali le na gol zaostanka, po 16:17 pa so Parižani hitro pobegnili in s petimi zaporednimi zadetki povedli za osem golov (25:17). V zaključku dvoboja se tudi pariški zvezdniki niso več pretirano naprezali za visoko prednost, Celjani pa so evropsko sezono sklenili s častnim porazom.Pri slovenskih državnih prvakih se je s šestimi zadetki najbolj izkazal Grošelj, Horžen jih je dodal pet. Pri domačih je bil s sedmimi najbolj učinkovitCeljani so v tej sezoni lige prvkov dosegli štiri zmage in vpisali deset porazov v skupinskem delu tekmovanja, kar je zadoščalo za sedmo mesto, od osmine finala pa so se poslovili s skupnim porazom 48:68. Varovance Tomaža Ocvirka v preostanku sezone čakajo le še boji na domačih tleh.