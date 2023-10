Celjani v Zlatorogu premagali velenjske tekmece

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 6. krogu lige NLB premagali Gorenje Velenje z 29:27 (19:17).

Osrednja tekma šestega kroga se je v celjskem rokometnem hramu končala z zmagoslavjem domačih rokometašev, ki so po slabem uvodu v sezono - porazu proti Trebnjemu in še neregistriranemu remiju proti Ivančni Gorici - danes dosegli četrto zmago v nizu po Ljubljani, Ribnici in Kopru.

Izbranci srbskega trenerja na klopi Celja Alema Toskića so največjemu domačemu tekmecu iz Šaleške doline prizadejali prvi poraz v sezoni 2023/24, po njem so nazadovali na drugo mesto. Obe vodilni ekipi, Trimo Trebnje in Gorenje Velenje, imata po deset točk.

Uvodne minute so minile v povsem enakovredni predstavi, sredi prvega polčasa pa so zagospodarili Celjani. Po njihovem vodstvu z 12:9 je gostujoči trener Zoran Jovičić zahteval minuto odmora, a njegovi napotki niso prinesli nobene spremembe na igrišču.

Celje vodilo že za 5, nato se je tekma zapletla

Gostitelji so po golih Tima Cokana in Mitje Janca v 18. minuti povedli s 15:10, v zadnjem delu pa popustili, tako da je njihova prednost na polovici tekme znašala dva gola (19:17).

Celjani so v začetku drugega polčasa povedli za štiri gole (21:17, 22:18) in sprva imeli pod nadzorom Velenjčane. Gosti od 37. minute dalje niso mogli računati na Eneja Slatinka Jovičića, ki je zaradi nešportne poteze prejel rdeči karton. Kljub temu so se zbrali in v 51. minuti prek Petra Šiška izenačili na 24:24.

Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju rokometašev iz mesta grofov, v 54. minuti so po golih Cokana in Grege Krečiča tekmecem znova ušli na dva gola (26:24). Velenjčani so do zadnjega zvoka sirene pretili Celjanom, njihove zmage pa niso ogrozili.

V domači ekipi sta bila najbolj učinkovita Cokan s sedmimi in Žiga Mlakar s petimi goli, v gostujoči pa Ibrahim Haseljić z osmimi in Šiško s sedmimi zadetki.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Dobovi, velenjska pa se bo doma pomerila s Koprom.