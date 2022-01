Dancem tolažilna nagrada po 70-minutni drami s Francijo

Danska moška rokometna reprezentanca je po 10-minutnem podaljšku premagala in osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem. Finalna tekma med Švedsko in Španijo se bo v Budimpešti pričela ob 18. uri. Mali finale je bil izjemno izenačen, ob polčasu so za gol vodili galski petelini, po 60 minutah pa je bil izid poravnan (29:29).

Danska je na koncu z visoko razliko osvojila sedmo kolajno na turnirjih stare celine. Na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012 je bila prva, na Danskem 2014 druga, na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in Švici 2006 pa je – tako kot letos – osvojila tretje mesto. Galski petelini so sijajno odprli mali finale in po trinajstih minutah igre povedli z 9:5. Nato so do sape prišli tudi Danci, ki so nastopili brez prvega zvezdnika Mikkela Hansna. V 22. minuti so povsem zadihali za ovratnik Francozom (11:12), šest minut kasneje pa so jih ujeli (13:13).

Francija : Danska 32:35 (14:13) MVM Dome, gledalcev 10.021, sodnika: Horaček in Novotny (oba Češka). Francija: Gerard, Desbonett, Lenne 5, Minne, Richardson 1, Mem 3, Tournat 4, N. Karabatić, Mahe 8, Fabregas 1, Descat 7, Porte, Kounkoud 3, Nahi, Konan, Briet. Danska: N. Landin, Moller, Kirkelokke 5, M. Landin 2, Jakobsen 1, Lauge Schmidt 4, Jensen 3, Svan 3, Mollgaard, Mensah Larsen 2, J. Hansen, Andersson, Mensing 3, Holm 10, Gidsel, Hald Jensen 2. Sedemmetrovke: Francija 3 (3), Danska 1 (0). Izključitve: Francija 8, Danska 4 minute. Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Hamletove dežele so po treh zaporednih golih Magnusa Jensna v 40. minuti povedli z 21:18, Francozi pa so potrebovali le tri minute, da so poravnali izid (22:22). V razburljivi in izenačeni končnici rednega dela je sprva kazalo na zmago Dancev, ki so prek Lasseja Svana povedli z 29:28, izenačujoči gol pa je 30 sekund pred koncem zabil Dika Mem.

V podaljšku so odločali detajli, malenkostno bolj zbrani pa so bili dvakratni svetovni prvaki z Danske in Nemčije 2019 ter Egipta 2021 ter olimpijski prvaki iz Ria de Janeira 2016. Z dvema goloma Rasmusa Laugeja Schmidta in Jacoba Holma so si takoj priigrali tri gole prednosti (32:29), lepo prednost pa zadržali vse do konca 10-minutnega podaljška. V danski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Jacob Holm z 10 in Niclas Kirkeloekke s petimi goli, v francoski pa Kentin Mahe z osmimi in Hugo Descat s sedmimi zadetki.