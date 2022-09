Derbi v Rdeči dvorani nov preizkus za Vlaha & Co.

Rdeča dvorana v Velenju bo ob 18. uri prizorišče osrednje tekme 3. kroga lige NLB med rokometaši velenjskega Gorenja in Celja Pivovarne Laško.

Obe najbolj uspešni ekipi v zgodovini slovenskega rokometa sta na uvodnih dveh tekmah dosegli po dve zmagi, velenjska je premagala Riko Ribnico in Maribor Branik, celjska pa Krko in Jeruzalem Ormož. Slednja je pred dnevi v svojem Zlatorogu v skupinskem delu evropske lige prvakov na kolena položila tudi slovito nemško zasedbo iz Kiela. Blestel je predvsem kapetan Aleks Vlah, ki je bil MVP 2. kola LP.

Velenjčani in Celjani so se pred začetkom sezone v Slovenj Gradcu pomerili za zmago na slovenskem superpokalu, po izvajanju sedemmetrovk pa so prvo lovoriko v sezoni 2022/23 osvojili igralci iz Šaleške doline.