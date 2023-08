Domen Makuc težje poškodovan

Slovenski rokometni reprezentant in član katalonskega velikana Barcelone Domen Makuc se je na uvodni pripravljalni tekmi turnirja v Doboju v torek težje poškodoval, so potrdili v klubu. Okrevanje bo trajalo devet do 12 mesecev, s čimer je sezona zanj bržkone končana.

Makuc ima poškodovano levo koleno in bo moral na operacijo. »Makuc ima strgano zunanjo stransko vez in sprednjo križno vez levega kolena. Operirali ga bodo v sredo, 23. avgusta. Njegovo okrevanje bo trajalo od devet do 12 mesecev. Vsi smo s teboj, Domen. Vrnil se boš močnejši kot kadarkoli prej,« so pri Barceloni zapisali na družbenem omrežju.

Katalonci so turnir v Doboju končali na prvem mestu, premagali so vse tekmece, Vojvodino, PPD Zagreb in RK Celje Pivovarna Laško.