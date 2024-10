Ose začenjajo evropski ples, za Sokoliča bi bila zmaga najboljši obliž na rani

Odkar je Slovenija izgubila mesto v ligi prvakov, so paradni slovenski moški kolektiv v evropskih tekmovanjih rokometaši Gorenja. Danes ob 18.45 začenjajo nastope v EHF evropski ligi, prvi gost v Rdeči dvorani bo danski GOG Gudme, na papirju favorit s skupine A. Tilen Sokolič, eden glavnih adutov trenerja Zorana Jovičića, si obeta zmago, ki bi zacelila rani iz državnega prvenstva.

Gorenje je bil kot državni prvak neposredno uvrščen v skupinski del evropske lige, kamor se ni uspelo prebiti Trimu, Celje, Krka in Jeruzalem sodelujejo v najnižjem pokalu EHF. V prejšnji sezoni so črno-rumeni prebili v glavni del tekmovanja in tudi letos je cilj prezimiti v Evropi.

»Veseli smo, da se začenja tudi naša evropska sezona, smo v pričakovanju novih napetih tekem,« že srbijo prsti Sokoliča, ki se nadeja, da bo evropska pot trajala vsaj do marca. Lani so bile ose uspešne v skupini s Sävehofom, Cuenco in Winterthurjem, letos je skupina podobna, poleg Gudmeja bosta tekmeca še Ademar Leon in Luzern. Napredujejo tri ekipe.

Sokolič nosi številko 24. FOTO: RK Gorenje

»V Evropi si želimo nastopati čim dlje, Gudme smo analizirali, Špancev in Švicarjev še ne poznamo, ampak mislim, da si lahko obetamo preboj v glavni del,« je optimist Koprčan.

Gudme je v prejšnji sezoni nastopal v ligi prvakov in bil dvakrat boljši od Celja Pivovarne Laško. »Gre za zelo hitro, klasično skandinavsko ekipo. Danci veliko streljajo in hitro končujejo napade. Mi jih moramo umiriti in jim vsiliti svoj ritem. Verjamem, da jih lahko s podporo navijačev presenetimo. Če želimo naprej, moramo predvsem doma osvajati točke,« je razmišljal Sokolič.

Začetek sezone gre pri Gorenju po načelu toplo-hladno. Edini doslej so premagali Slovan, bili uspešni pri Krki, potem pa klonili proti Trimu doma in v Celju. »Nismo najbolj zadovoljni s točkovnim izkupičkom po šestih kolih lige NLB. Želeli smo si več, toda imeli smo štiri derbije zapored. Izgubiti v Celju ni tragedija, smo pa odigrali res slab prvi polčas. Domača tekma s Trebnjem pa je bila razočaranje. Navijačem se želimo oddolžiti z evropsko zmago,« je povedal Sokolič, ki je bil v sezoni 2023/24 najboljši strelec Gorenja s 56 goli na 10 tekmah EL.

Liga NLB se je skrčila na 12 ekip, o prvaku bo odločala končnica. Začetek sezone je potrdil, da bo sezona zelo izenačena, med glavne favorite se je vmešal Slovan, tudi Krka, Slovenj Gradec in še kdo lahko meša štrene najboljšim.

Koprčan ima že veliko evropskih izkušenj. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

»Za zdaj so se spremembe pokazale kot pozitivne, liga je zanimiva in napeta, vsako kolo prinese derbi in vedno se zgodi kakšno presenečenje. Krog favoritov se je razširil s treh na pet ali šest ekip. Bo pa sezona še dolga in na koncu bomo videli, kdo je kje,« je dejal Sokolič, najkoristnejši igralec prejšnje sezone in najbolj zaslužen za peti naslov Gorenja. Lovoriki se noče odreči: »Želja je ubraniti naslov, ampak pot do tja bo dolga. Čaka nas ogromno težkih tekem.

Že peto sezono v Velenju

Ključne tekme bodo aprila, maja, v tej luči je morda dobro, da v rednem delu ne gre več tako na nož. Gorenje bo morda lahko več energije usmerilo v evropski izziv. »V teoriji je res tako, ampak tudi v novem sistemu je pomembno, da si visoko, ker se v drugi del prenašajo točke. Zato je za nas vsaka tekma pomembna, saj želimo biti že po prvem delu visoko in se z dobrimi občutki podati v odločilni del sezone,« pove 28-letni rokometaš, ki je že peto sezono član Gorenja.

Je zelo vsestranski igralec, kljub 180 cm ga vidimo na srednjem zunanjem in tudi levem zunanjem položaju, vse manj na levem krilu, kjer je njegovo matično delovno okolje. »Moja forma še ni takšna, kot si želim, ampak z vsako tekmo gre na boljše, tudi kot ekipa se razvijamo. Imeli smo nekaj težav z uigranostjo v obrambi, toda sproti odpravljamo napake,« je povedal Primorec, ki se še ni odrekel reprezentančnim ambicijam. Doslej je zbral štiri nastope: »Želja je igrati za Slovenijo, ni pa odvisno samo od mene. Na meni pa je, da z igrami prepričam selektorja (Uroša Zormana; op. p.).«