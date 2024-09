Zorman izstrelil, da je favorit Gorenje, morda je držal figo v žepu

V sredo se bo s tekmo med povratnikom Svišem in podprvakom Trimom začela nova sezona v slovenskem rokometnem prvenstvu, v katerem se obeta napet boj za državnega prvaka. Liga NLB se je skrčila na 12 klubov, po dolgem času se vrača končnica.

Po 22 kolih bodo nastale tri skupine s po štirimi moštvi, dve za prvaka in ena za obstanek. V skupini A bodo ekipe na mestih 1, 4, 5 in 8, v skupini B na mestih 2, 3, 6 in 7. Prvi ekipi bosta v drugi del štartali s 6 točkami, drugi s 4, tretji z 2 in četrti z 0. Polfinale in finale se bosta igrala na dve zmagi.

Zoran Jovičić bo branil naslov z Gorenjem. FOTO: Dejan Javornik

Obeta se napet četveroboj za prvaka med branilcem naslova Gorenjem, Trimom, Celjem Pivovarno Laško ter zelo okrepljenim Slovanom trenerja Uroša Zormana. Večina od 12 trenerjev je vseeno za prve favorite izpostavila Velenjčane, tudi Zorman, ki so ga kolegi na novinarski konferenci v Muzeju bančništva NLB na Čopovi ulici čakali 20 minut. Bil je edini, ki je na vprašanje, kdo je favorit, odgovoril z eno besedo: »Gorenje«. Ostali so se bolj sukali kot mačka okrog vrele kaše.

Kodeljevčani imajo povsem novo ekipo (najbolj znani prišleki so Jaka Malus, Ilija Brozović, Aljaž Panjtar, Gašper Hrastnik, Staš Slatinek Jovičić in Stefan Žabić), za nameček je Zorman izpustil večji del priprav zaradi OI. Čaka jih težak štart, v prvem kolu bodo gostovali v Slovenj Gradcu, v drugem v Velenju, v tretjem pa pričakali Trimo.

Trimo je prevzel Radoslav Stojanovik. FOTO: Dejan Javornik

Gorenje je zadržalo trenerja Zorana Jovičića, Zormana je pri Trimu zamenjal Radoslav Stojanovik, Celjani pa stavijo na portugalskega selektorja Paula Pereiro.

»Pričakujemo težko in zanimivo sezono, Trimo je že tri leta v vrhu slovenskega rokometa in želimo se boriti za naslov,« je povedal makedonski strateg Stojanovik, ki je dobršen del igralske kariere preživel v Sloveniji. Trebanjci, ki jih v soboto čaka povratna tekma kvalifikacij za evropsko ligo z Limogesom (prva tekma 32:28), imajo v svojih vrstah reprezentančnega vratarja Urbana Lesjaka.

Uroš Zorman bo prvi naslov prvaka lovil s Slovanom. FOTO: Dejan Javornik

»Vesel sem, da sem tukaj v Sloveniji, kjer je ogromno talenta. Nismo favoriti, ampak borili se bomo po najboljših močeh,« je dejal Pereira in čestital Zormanu za četrto mesto na OI v Parizu s Slovenijo. Zorman pa ga je naučil slovensko besedo »srečno«. Glavni okrepitvi pivovarjev sta Andraž Makuc iz Kopra, nazadnje prvi strelec lige, in madžarski up Alex Bognar.

Jovičić se vedno otepa vloge favorita in tokrat ni bilo nič drugače. »Lani nam nihče ni pripisoval naslova, pa smo ga osvojili. Težko je reči, kako bo maja. Veliko dejavnikov bo vplivalo, tudi poškodbe,« je dejal Jovičić, ki je izgubil Ibrahima Haseljića, Petra Šiška, Branka Predovića in upokojenega Matica Verdinka. Ima pa nekdanjega reprezentanta, izkušenega Tineta Poklarja, ki je prišel iz Kopra.

Celjani so pripeljali Paula Pereiro. FOTO: Dejan Javornik

Poleg Sviša je novinec Krško. Zadnja ekipa (v skupini C bodo v drugem delu odigrali šest kol) bo izpadla, predzadnja pa igrala play-off z drugouvrščeno ekipo 1. B lige.