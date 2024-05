Gorenje znova državni prvak

Rokometaši velenjskega Gorenja so v zadnjem, 26. kolu slovenskega prvenstva premagali Jeruzalem Ormož z 31:26 (20:10) in se veselili naslova državnega prvaka. Velenjčani pred odločilno tekmo ničesar niso prepuščali naključju. Tekma sezone, kot so jo poimenovali, je prinesla več kot dovolj motivacije za lov na peti naslov prvaka. Gorenje je v obračunu z Ormožani hitro prevzelo pobudo in bilo večji del tekme v zanesljivi prednosti. Ta je bila dovolj za novi točki, ki sta zagotovili neulovljivo prednost pred prvim zasledovalcem z lestvice, trebanjskim Trimom. Jeruzalem pa je s porazom ostal brez četrtega mesta, ki še vodi v evropska tekmovanja.

Velenjski rokometaši so v prvem polčasu po desetih minutah že vodili za štiri gole, prednost pa je še kar naraščala in v 20. minuti znašala že deset golov, najvišja v tem delu igre pa je bila pri 20:7. Na polčas sta ekipi šli ob desetih golih razlike.

Druge pol ure je bilo tako bolj ali manj formalnost, v kateri se gosti niso posebej približali, izbranci Zorana Jovičića so brez težav nadzorovali potek tekme, le ob koncu so pričakovano popustili in Ormožane spustili malce bližje.

Tilen Sokolič in Matic Verdinek sta izstopala pri Velenjčanih z devetimi oziroma osmimi goli, pri Ormožu sta jih Filip Jerenec in Gašper Pungartnik dosegla po sedem.