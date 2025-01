Hladna prha za oslabljene Hrvate, ki jim že teče voda v grlo

Velik udarec za rokometaše Hrvaške in njihovih 15.000 navijačev v zagrebški Areni. Egipt se je izkazal za premočnega tekmeca proti reprezentanci Dagurja Sigurdssona, ki je ostal brez poškodovanih organizatorjev igre Domagoja Duvnjaka in Luke Cindrića. Bilo je 28:24 za afriške prvake, ki jih vodi Španec Juan Carlos Pastor. Gostitelji svetovnega prvenstva bodo pot v četrtfinale iskali v tekmah drugega dela s Slovenijo in Islandijo.

Dagur Sigurdsson ni našel rešitev. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Igralec tekme je bil egiptovski vratar Mohamed Ali, ki je zbral 14 obramb.

Slovenija bo proti Islandiji igrala jutri ob 20.30. Če bo zmagala in osvojila prvo mesto v skupini G, se bo v sredo pomerila z Egiptom in imela s štirimi točkami praktično že zaključno žogo za četrtfinale. Če bo izgubila, si bo samozavest dvigovala proti Argentini.