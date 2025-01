Slovenija je njegov dom, toda srce je izbralo Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Mnogi so zamerili Mariu Šoštariću, ko se je leta 2022 odločil slovenski dres zamenjati za hrvaškega. Niso vedeli, da sta oba njegova starša Hrvata iz bližine Slunja, ki sta se leta 1987 preselila v Velenje, kjer se je pet let kasneje rodil zdaj odlični rokometaš. Za Slovenijo je nazadnje igral na EP 2020, skupaj pa zbral 36 nastopov. Veliko premalo, a imel je smolo, ker je bila na desnem krilu tradicionalno največja gneča (Dragan Gajić, Gašper Marguč, Blaž Janc ...) in je pogosto izpadel v zadnjem hipu. Zamer ne goji, Slovenija je njegov dom, za Hrvaško pa mu bije srce. Vsekakor ga bodo prevevala posebna čustva, ko se bosta njegova bivša in zdajšnja reprezentanca srečali v drugem delu svetovnega prvenstva v Zagrebu, kjer pa očitno ne bo kapetana Domagoja Duvnjaka.

Kaj je povedal Velenjčan v Delovem intervjuju? Kaj pričakuje od bližnje tekme s Slovenijo? Kje se namerava ustaliti po koncu kariere in v katerem jeziku se pogovarjajo doma?