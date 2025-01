Šok, Hrvaška ostala brez kapetana

Hrvaški rokometaši so sinoči v polni zagrebški Areni zlahka premagali Argentino, vendar je imela zmaga velik madež. V drugem polčasu se je poškodoval kapetan Domagoj Duvnjak in v solzah zapustil igrišče. Južni sosedje bodo držali pesti, da se bo kapetan do konca prvenstva vrnil. Selektor Dagur Sigurdsson je že poklical veterana Igorja Karačića. Hrvaška se bo v drugem delu mundiala prihodnji teden pomerila s Slovenijo. Danes ob 18. uri se bo reprezentanca Uroša Zormana pomerila z Zelenortskimi otoki.

Hrvaška je pričakovano visoko s 33:18 premagala Argentino in si zagotovila nastop v drugem delu 29. svetovnega prvenstva. V nedeljo se bo pomerila z Egiptom, toda ne bo mogla računati na 38-letnega Duvnjaka, igralca Kiela. Poškodoval si je mečno mišico, zato je selektor Sigurdsson poklical še enega veterana Karačića.

Ni še jasno, kako resna je poškodba in ali se bo Duvnjak lahko še vrnil do konca prvenstva, po katerem je napovedal reprezentančno slovo.