Huda poškodba Deana Bombača

Na prvi tekmi finala madžarskega prvenstva med Veszpremom in Szegedom se je hudo poškodoval slovenski rokometni reprezentant Dean Bombač. Kot so sporočili na RZS, si je rokometaš zlomil čeljust in ima pretres možganov, kar je slaba novica za selektorja Uroša Zormana, ki sestavlja reprezentančni mozaik za olimpijske igre v Parizu.

Bombač se je poškodoval že v sedmi minuti srečanja in celo nezavesten obležal na igrišču. Na koncu se je zmage veselil Veszprem s 35:28, za katerega Gašper Marguč ni igral.

Za Szeged je Bombačev klubski in reprezentančni soigralec Borut Mačkovšek dosegel štiri gole, Matej Gaber nobenega.