Janc junak vročega derbija: pljuvanje, ugriz, grožnje, rasizem (VIDEO)

Mitja Janc je bil z osmimi goli najboljši strelec in Miha Zarabec jih je dodal pet za zmago Wisle Plock proti Kielcam na derbiju poljskega rokometnega prvenstva, ki so ga zaznamovale predvsem stvari, ki ne sodijo na igrišče.

Na Poljskem se je zgodil zasuk v razmerju moči, Wisla je spomladi vzela primat Kielcam in v nedeljo že petič zapored premagala večne tekmece, nekdanje evropske prvake z Urošem Zormanom.

Talant Dušebajev naj bi bil žrtev rasističnih žaljivk. FOTO: Marca

Derbi je bil zelo vroč in nešporten. Na tekmi, ki se je končala z 29:25, je bilo kar za 42 minut izključitev, gostujoči igralec Jorge Maqueda je prejel celo modri karton, ker je ugriznil Mirsada Terzića. Tudi po tekmi je vrela kri. Domači trener, Španec Xavi Sabate, je na novinarski konferenci svojega rojaka Talanta Dušebajeva obtožil, da ga je med tekmo pljunil in to celo pred očmi delegata.

Na drugi strani sta Dušebajev in igralec Dylan Nahi trdila, da sta bila žrtvi rasističnega govora. Sabate naj bi Dušebajevu zabrusil: »Prekleti Kitajec!« Dušebajev, sicer Tatar, pa naj bi v španščini kolega nekam poslal in mu celo grozil, da ga bo ubil ... Temnopoltega francoskega reprezentanta Nahija naj bi žalili igralci nasprotne ekipe.

Oba kluba sta se odzvala z izjavo za javnost in oba sta se postavila v vlogo žrtve in govorila o zaroti. Zanimivo, poljska liga nosi ime državnega naftnega koncerna Orlen, ki je tudi glavni sponzor Wisle.

Zelo odmeven je bil sicer zadetek Mitje Janca z več kot 10 metrov. Vsi njegovi goli na spodnji povezavi.

Še dva slovenska reprezentanta pri Wisli, Tim Cokan in Peter Šiško, nista bila v postavi.