Kmalu bi jo skupile kot moška reprezentanca na evropskem prvenstvu

Rokometašice Krima Mercatorja so konec oktobra tesno izgubile na gostovanju pri Odenseju (24:26), zato so si veliko obetale od današnje revanše v 10. kolu lige prvakinj. V domačih Stožicah pa so bile vendarle zelo daleč od uspeha, ob zaostanku z desetimi goli razlike v prvem polčasu je celo kazalo, da jo bodo skupile podobno kot moška reprezentanca v sobotnem dvoboju z rojaki danskih šampionk. V drugem delu tekme so nekoliko popravile vtis, niso pa se mogle ogniti porazu z 19:24 (5:15).

Ljubljančanke so svoj prvi evropski nastop v letu 2022 začele precej zadržano in nenatančno. Dvomesečni premor, med katerim so morale preložiti tudi dvoboj z norveškim Vispersom Kristiansandom zaradi okužb v lastnih vrstah, je nedvomno pustil posledice, tako da niso mogle uresničiti taktičnega načrta.

Namesto potrpežljivosti počasnost

Trenerka Natalija Derepasko je namreč napovedala, da bodo njene rokometašice poskušale umiriti hitre gostje s potrpežljivimi napadi, toda njene besede niso padle na plodna tla. Igra krimovk je bila dolgo vse prepočasna in brez tranzicijskih poskusov, proti postavljenim danskim okopom pa so vse prepogosto poskušale s posamičnimi akcijami, ki so vodile k številnim tehničnim napakam. In ker je za nameček šepala tudi komunikacija pri obrambnih nalogah, je bil zaton neizogiben.

Odense je brez večjih težav višal svojo prednost in v uvodnih 30 minutah prejel le pet golov s 17 streli, kar zgovorno priča o nemoči Ljubljančank. Precej bolje, s kar petimi zaporednimi goli, so začele drugi polčas. Tako so vzbudile nekaj upanja po poraznem prvem delu, ki pa je deloma spet zamrlo po treh hitrih danskih golih zapovrstjo. Malce je znova vzniknilo sredi polčasa po golu novinke Betchaïdelle Ngombele za 13:18. Toda gostje so znale unovčiti izključitev Allison Pineau in pobegnile na osem golov razlike (13:21). To je bila zanje več kot dovolj velika zaloga za zadnjih deset minut igre.

Derepaskova se je opravičila

»Najprej bi čestitala Odenseju za odlično predstavo, saj ima zares dobro ekipo. Potem pa bi se rada opravičila navijačem za našo porazno igro v prvem polčasu. Me pa veseli, da so se naša dekleta zbrala v nadaljevanju in pokazala, da še niso pozabila igrati rokometa. Upam, da bodo tako nadaljevala,« je po tekmi ocenila Natalija Derepasko.

Krim Mercator, ki je šesti med osmimi ekipami v skupini B lige prvakinj, je tako na dosedanjih tekmah zbral pet točk. Proti moskovskemu CSKA je osvojil tri od štirih možnih točk, v gosteh je premagal še turški Kastamonu, na tekmah proti Györu, Kristiansandu, Metzu, Sävehofu in dvakrat proti Odenseju pa je ostal praznih rok. Prihodnjo nedeljo Ljubljančanke v 11. kolu čaka gostovanje v Metzu.

Drugi izidi v skupini B – CSKA Moskva: Vipers Kristiansand 28:32, Györ: Metz 39:20, Kastamonu – Sävehof 29. t. m.; vrstni red: Gyor (9 tekem) 18, Vipers Kristiansand (10) 14, Metz (9) 12, Odense (10) 11, CSKA (10) 10, Krim Mercator (9) 5, Sävehof (9) 4, Kastamonu (8) 0.