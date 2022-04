Ko se velenjska mašina ogreje, je nič ne ustavi

V nadaljevanju preberite tudi:

»Nismo želeli le nastopati, ampak dokazati, da znamo igrati rokomet. Z zmagami nam je rasla samozavest, znebili smo se strahu, pridobili izkušnje in spoznali, da tekmeci niso bavbav. To nas nosi naprej, smo nepopustljivi, imamo svojo igro in sistem, ki smo mu zvesti 60 minut,« je kapetan Gorenja David Miklavčič posredno pohvalil delo trenerja Zorana Jovičića, potem ko so se črno-rumene ose prek Nimesa prebile v četrtfinale evropske lige. Kaj pred dvobojem z Benfico napoveduje 39-letni Miki, kdo je še kandidat za F4, koliko Slovencev je še v igri in kaj bo Grosupeljčan počel po koncu kariere ...