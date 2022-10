Koprska naveza strla trd bosanski oreh

V nadaljevanju preberite:

Iz zmage proti Bosni in Hercegovini, ki v rokometu še ni zares opozorila nase, resda ne gre delati slona, toda pošteno je reči, da so Slovenci odigrali prvo solidno tekmo po več kot letu in pol in remija proti Švedski na SP v Egiptu 2021. V štajerski metropoli sta blestela Primorca, Aleks Vlah in Dean Bombač, ki sta zbrala 12 golov za zmago z 28:20 ... Kdo je še zaznamoval tekmo v Mariboru in kdo je narekoval vzdušje v Taboru? Kaj sta o tem povedala selektor Uroš Zorman in Jure Dolenec?