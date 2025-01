Slaba popotnica na mundial, Slovenci zamrznjeni pri minus 8

Prijateljske tekme niso pomembne, pravijo trenerji. Vseeno poraz za osem golov brez pravega odpora ni najboljša popotnica pred svetovnim prvenstvom. Slovenci selektorja Uroša Zormana so proti Hrvaški v zagrebški Areni, kjer jih v četrtek čaka prva tekma svetovnega prvenstva, pokazali malo dobrega rokometa. Morda so v rokavu skrivali adute, a vseeno so doživeli bolečo zaušnico proti večnim tekmecem, s katerimi se bodo verjetno borili za četrtfinale mundiala. Resen pogovor pred štartom ne bi škodil, če želijo v soseščino privabiti armado navijačev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem danes v Zagrebu izgubila proti Hrvaški s 25:33 (9:16). Izbranci slovenskega selektorja Zormana so bledo odprli obračun v hrvaški prestolnici. Že v uvodu so zaostali za štiri gole (1:5), v nadaljevanju pa prav tako niso znali povezati svojih vrst. Njihova obramba ni bila na želeni ravni, eni od treh gostiteljev letošnjega svetovnega prvenstva so jo brez težav prebijali.

Edina dobra novica: Brez poškodb Uroš Zorman, selektor Slovenije: »Na današnji tekmi nismo bili pravi, igrali smo slabo. Predvsem medli smo bili na uvodu tekme, tako kot na obeh predhodnih proti Alžircem in Katarcem. Edina dobra stvar je, da so vsi igralci tekmo končali brez poškodb.«

Močno je šepala tudi igra v napadu, slovenski rokometaši niso prihajali do izdelanih zaključnih strelov, svoje pa je dodal tudi razpoloženi hrvaški vratar Dominik Kuzmanović, ki je zaustavil številne njihove strele. V zadnjem delu prvega polčasa so si pridelali visok primanjkljaj desetih golov (5:15), po delnem izidu 4:1 pa se na polčas odpravili z zaostankom sedmih zadetkov (9:16), je poročala STA.

Slovenski rokometaši v drugi polovici tekme niso naredili kakovostnega premika. Hrvati so jim sredi polčasa znova pobegnili (15:26), na koncu pa so klonili za osem golov (25:33). V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s sedmimi goli. Tadej Kljun je dodal štiri zadetke, vratar Urban Lesjak pa je zbral šest obramb. Ivan Martinović je za Hrvaško dosegel devet golov.

Slovenski rokometaši so pred današnjo tekmo v Zagrebu zmagali na dveh pripravljalnih tekmah. V Umagu so premagali Alžirce s 37:32, v Kopru pa Katarci z 38:30. Zormanovi izbranci se bodo v hrvaško prestolnico znova vrnili v sredo. Med 16. in 20. januarjem jih najprej čakajo tekmeci iz Kube, Zelenortskih otokov in Islandije. Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v glavnem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.